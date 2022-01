Nella serata di oggi, mercoledì 19 gennaio, in esclusiva su Sky Uno andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent.

Al centro dello studio torneranno ad esibirsi liberi professionisti, infermieri, casalinghe, ballerini, impiegati di banca, agenti di Polizia, personal trainer, videomaker, baristi, pizzaioli, chimici, musicisti e quant’altro, con i giudici dello show di Sky chiamati a trovare i migliori talenti in circolazioni nel nostro Paese.

I più meritevoli, coloro che riceveranno almeno tre sì dai giurati, entreranno a far parte della lista dei candidati alla finale del talent, in programma nel corso della nona e ultima puntata.

In attesa del via di questa sera, ecco in breve quali sono tutte le novità di Italia’s Got Talent 2022.

Italia’s Got Talent 2022, in giuria arriva Elio

La novità più importante dell’edizione 2022 di Italia’s Got Talent siede in giuria: Stefano Roberto Belisari, da tutti conosciuto con il nome d’arte Elio, debutta nella giuria dello show televisivo di Sky al fianco dei confermatissimi Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini.

Si ricompone così la coppia spassosissima della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori, con Matano ed Elio che hanno regalato momenti di puro divertimento agli utenti di Amazon Prime Video.

La nuova edizione di Italia’s Got Talent in esclusiva su Sky e NOW

Fino alla passata edizione, anche chi non era abbonato alla pay-TV Sky aveva la possibilità di vedere le puntate di Italia’s Got Talent in chiaro su TV8, in contemporanea con la messa in onda su Sky. Dal 2022 non sarà invece più possibile, in quanto lo show verrà trasmesso in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW.

Soltanto una volta conclusa la programmazione di tutte e nove le puntate su Sky e NOW, il talent show verrà riproposto in replica su TV8 nella giornata di martedì, come spiegato da Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, che si è detta felice dell’approdo di Elio in giuria e per “l’alchimia immediata con i giudici veterani dello show”.

Di fatto, per l’edizione di quest’anno Italia’s Got Talent riceverà lo stesso trattamento di MasterChef Italia.

Italia’s Got Talent 2022 passa da 8 a 9 puntate

La terza e ultima novità è rappresentata dal numero di puntate: per la settima stagione la produzione ha scelto di estendere lo show da otto a nove puntate. Ciascun nuovo episodio andrà in onda su Sky Uno il mercoledì sera.