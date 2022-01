Martedì 18 gennaio 2022 su Italia 1 è andata in onda la terza puntata di Back to school, nuovo format condotto da Nicola Savino. In tale occasione, i vip che hanno dovuto mettere alla prova le proprie conoscenze per superare l’esame di quinta elementare sono stati: Flavia Vento e Scintilla, che erano i due ripetenti della seconda puntata, Roberta Lanfranchi, Paola Caruso, Totò Schillaci e Maria Teresa Ruta. Scopriamo come se la sono cavata e quali sono stati gli esiti finali della commissione.

L’esilarante esame di Totò Schillaci

Back to school sta continuando a superare le aspettative degli autori riuscendo a coinvolgere tanto pubblico e, allo stesso tempo, a divertirlo e intrattenerlo. Nel corso del terzo appuntamento non sono mancate scene davvero esilaranti, specie durante l’esame di Totò Schillaci. L’ex giocatore di calcio è stato chiamato a disquisire sulle materie Italiano e Arte. Per quanto riguarda la prima parte dell’esame, la commissione si è soffermata soprattutto sui pronomi possessivi. In seguito, poi, l’insegnante gli ha dettato delle parole che Schillaci ha dovuto scrivere sulla lavagna.

"Aggettivi possessivi"

"Un tipo geloso!" 🚀🚀🚀 Schillaci come guru guida! ❤️😂#BackToSchool — I want to break free 🛸🐍🐞 (@toBreak_Free) January 18, 2022

La performance non è stata certamente delle migliori, tuttavia, i maestri hanno deciso di dargli un’altra chance interrogandolo in arte. L’esaminando si è trovato dinanzi il quadro di Michelangelo chiamato “La creazione di Adamo” ed è stato in grado di riconoscere solo l’autore. Dopo alcuni suggerimenti, poi, il protagonista è riuscito a riconoscere uno dei due personaggi disegnati, ovvero, Dio. Quando è stato chiamato a rivelare chi fosse il secondo, però, lui ha risposto: “Gesù”. In studio, chiaramente, tutti sono scoppiati a ridere dinanzi l’evidente lacuna del concorrente.

I promossi e i rimandati della terza puntata di Back to school

L’esame di Totò Schillaci è stato reputato, purtroppo, insufficiente per i maestri, al punto che hanno deciso di rimandare il concorrente e farlo tornare nella prossima puntata. Performance decisamente poco esilarante è stata anche quella di Scintilla. In questo caso, però, la commissione ha deliberato dicendo che il percorso del protagonista fosse in salita, tuttavia, a distanza di una settimana, il candidato rimuove completamente tutti gli insegnamenti ricevuti. Proprio in virtù di questo, la commissione ha deciso di promuovere inaspettatamente il protagonista.

Giulia: Dove si trova il Sudan?

Schillaci: Ci sono stato, in Africa

Giulia: In che Africa? sudorientale, centrale o occidentale?

Schillaci: Non lo so, io poi ho preso l'aereo Non ce la faccio 😂😂😂 #BackToSchool — Anche_Meno (@Asterope_28) January 18, 2022

Promozione anche per Flavia Vento, che questa volta si è rivelata decisamente più preparata rispetto alla settimana precedente. Tra gli esami più brillanti della puntata di ieri di Back to school, poi, c’è stato quello di Maria Teresa Ruta. Roberta Lanfranchi invece, se l’è cavata piuttosto bene, anche se ha mostrato di avere delle lacune dovute soprattutto allo stato di agitazione nel quale si trovava. Infine, è riuscita ad essere promossa anche Paola Caruso che, malgrado le 100 note ricevute dai piccoli insegnati, in sede di esame è riuscita a rispondere in maniera soddisfacente ai quesiti proposti.

Di certo non è stato semplice… sicuramente i suoi esami non sono stati i più brillanti. Ma qualche miglioramento c'è stato: Flavia Vento è stata promossa! #BackToSchool pic.twitter.com/Aueq5wm8z7 — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) January 18, 2022