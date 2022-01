Martedì 11 gennaio è andata in onda la seconda puntata di Back to school, il programma condotto da Nicola Savino su Italia 1. In tale occasione si sono cimentati di nuovo nell’esame di quinta elementare i seguenti vip: Jonathan Kashanian, ex concorrente del Grande Fratello, la conduttrice Benedetta Mazza, il comico Scintilla, il rapper Random, la showgirl Flavia Vento e il ripetente Nicola Ventola. Scopriamo chi è stato promosso e chi, invece, dovrà tornare la prossima settimana.

Due bocciati nella puntata dell’11 gennaio di Back to school

Nel corso della puntata dell’11 gennaio di Back to school sono tornati sui banchi di scuola sei personaggi popolari. Tra di essi c’era anche il calciatore Nicola Ventola, che non aveva superato l’esame durante la prima puntata. Questa volta, però, il protagonista si è preparato decisamente meglio, sta di fatto che i cinque professori sono rimasti piacevolmente colpiti dal suo colloquio ed hanno deciso di promuoverlo facendogli anche i complimenti.

Per quanto riguarda Flavia Vento, invece, la showgirl ha dato del filo da torcere ai piccoli insegnanti con i quali si è preparata e, una volta giunta in sede d’esame, non è riuscita a guadagnarsi la stima dei professori. Per tale ragione, la commissione ha deciso di rimandare la protagonista. Altro rimandato della serata è stato il comico Scintilla. Malgrado le sue risposte non siano state sempre errate, la commissione ha optato per la sua bocciatura.

Cosa è successo agli altri concorrenti

Flavia e Scintilla, dunque, saranno i due protagonisti che torneranno anche nell’appuntamento che andrà in onda martedì 18 gennaio sempre su Italia 1. Per quanto riguarda Benedetta Mazza, invece, la conduttrice è rimasta spesso in disparte, non intervenendo spesso nelle dinamiche della puntata. Malgrado questo, però, i professori hanno reputato il suo esame superato, anche se non a pieni voti.

Il rapper Random è stato tra i promossi della puntata, ma lo stesso conduttore Nicola Savino è rimasto spiazzato nel leggere il verdetto. Anche lui non si aspettava che la commissione decidesse di abbonare le lacune del giovane facendo passare. Infine, a dare maggiore soddisfazione a tutta la commissione è stato Jonathan. Quest’ultimo ha sostenuto un esame brillante rispondendo egregiamente a tutti i quesiti, pertanto, i professori lo hanno promosso a pieni voti e si sono complimentati con lui.