Oggi, martedì 4 gennaio, in prima serata su Italia 1, debutta Back to school, il nuovo programma di Nicola Savino. Per 25 concorrenti vip sarà un vero e proprio ritorno a scuola, dal momento che dovranno sostenere una seconda volta l’esame di quinta elementare. Dietro la cattedra non ci saranno però i classici professori, ma dei preparatissimi bambini.

In ogni puntata ci sarà spazio per alcuni dei 25 personaggi famosi selezionati dalla produzione del programma per formare la classe dei ripetenti. Dall’altra parte ci saranno invece 12 maestri – anzi maestrini – di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Toccherà ai più piccoli organizzare le lezioni, al fine di preparare al meglio i ripetenti in vista dell’esame.

Oltre ai maestrini e ai concorrenti vip, Back to school vedrà all’opera una commissione composta da 5 veri maestri delle elementari: toccherà a loro giudicare 6 ripetenti per ciascuna puntata, con il potere di promuovere o rimandare all’appuntamento successivo i vip chiamati a sostenere l’esame.

Concorrenti Back to school: chi sono i 25 ripetenti

Ecco il cast completo di concorrenti del nuovo programma di Italia 1 Back to school:

Evaristo Beccalossi

Totò Schillaci

Gianluca Zambrotta

Nicola Ventola

Ignazio Moser

Andrea Lo Cicero

Eleonora Giorgi

Random

Clementino

Vladimir Luxuria

Andrea Zelletta

Denis Dosio

Flavia Vento

Scintilla

Maria Teresa Ruta

Giulia Salemi

Eleonora Pedron

Enzo Miccio

Benedetta Mazza

Roberta Lanfranchi

Martina Hamby

Jonathan Kashanian

Antonella Elia

Lory Del Santo

Paola Caruso

Tra sportivi e personaggi televisivi più o meno noti, il nuovo progetto di Nicola Savino potrebbe essere una bella sorpresa in questi primi mesi del 2022. Ex calciatori come Totò Schillaci e Nicola Ventola hanno potenziale da vendere, lo stesso discorso può essere fatto per Andrea Zelletta e Lory Del Santo, senza dimenticare la conduttrice radiofonica di RDS Roberta Lanfranchi.

La programmazione televisiva di Back to school

Back to school andrà in onda ogni martedì in prima serata alle ore 21:25 circa su Italia 1. Oltre alle puntate in prima serata, il programma di Nicola Savino terrà compagnia al pubblico di Italia 1 con alcune pillole in day-time durante le quali verranno mostrate le lezioni tenute dai maestrini: dal lunedì al venerdì alle 11:10 e alle 13:30, e il sabato alle 12:20 e alle 13:45.