Aka7Even è stato un grande protagonista della scorsa stagione di Amici, il talent show della Fascino ha intuito subito le potenzialità del ragazzo. Così Amadeus l’ha voluto al Festival di Sanremo 2022, anche se ora la sua partecipazione è a rischio perché è risultato positivo al covid.

Ciao a tutti,

Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19.

Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino.

Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia,

Vi abbraccio forte!

A presto,

Aka — Aka 7even (@Aka7evenreal) January 17, 2022

Il cantante in gara con la sua canzone “Perfetta così” è il primo dei 25 big in gara ad aver contratto il virus in questa delicatissima fase. Ma mentre si aspetta la negativizzazione, il cantante ha parlato del suo brano confessando le sue fragilità.

Le parole di Aka7Even

Il cantante a proposito della sua canzone in gara a Sanremo 2022 ha confessato:

“Non mi accettavo. Ho sentito l’esigenza di scriverlo in una canzone. Qui è come se parlassi a una ragazza ma in realtà, parlo di me”.

Durante l’intervista pubblicata su Leggo, il cantante ha dichiarato che c’è stato un momento particolarmente difficile per la sua vita:

“I miei amici hanno cominciato a non accettarmi. Si era sparsa in giro la voce strana che io fossi stato ricoverato per meningite, malattia trasmissibile. Ho perso amicizie”.

Da quel momento il ragazzo è riemerso come una fenice e ha capito ancora di più l’importanza di credere in sé stesso e amarsi.

La partecipazione a Sanremo 2022

La canzone “Perfetta così” è stata scritta da Aka 7even con Vincenzo Colella, le musiche sono state realizzate dal cantante del programma di Maria De Filippi insieme a Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca. Aka7Even ha vinto gli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act, per lui arrivare al palco dell’Ariston però è un grandissimo successo:

“Quando Amadeus ha annunciato il mio nome tra i partecipanti del Festival non potevo credere alle mie orecchie: l’Ariston è il palco più prestigioso d’Italia, un traguardo davvero importante e questo Festival è il coronamento di un anno incredibile. Sono già elettrizzato all’idea di poter cantare il mio brano lì dove ho visto negli anni passare artisti che hanno fatto la storia”.

Speriamo solo che questo sogno si possa coronare davvero.

