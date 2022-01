Giancarlo Magalli non si ferma mai. In questi giorni ha comunicato a tutti i suoi follower che inizierà alcuni progetti lavorativi. Innanzitutto farà parte del cast di Don Matteo insieme a Raoul Bova. Interpreterà il ruolo di un vescovo. Mentre per il secondo progetto si tratta della nuova edizione del quiz a premi Una parola di troppo.

Dopodiché ha annunciato “un’altra divertente sorpresa di cui non posso ancora parlare, ma che vi farà ridere”. Che cosa può far ridere i telespettatori?

Il Cantante Mascherato e Magalli

In questi giorni Milly Carlucci ha iniziato a svelare due maschere che faranno parte di quest’edizione de Il Cantante Mascherato: Volpe e Lumaca.

Tutti sanno dei problemi che ci sono stati tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Il noto presentatore è stato anche costretto a risarcire l’opinionista del Grande Fratello Vip per diffamazione aggravata. Inoltre l’uomo detesta anche nominarla, tanto che durante una puntata di Una parola di troppo non volle leggere la soluzione del quiz che era appunto: volpe.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

#unaparoladitroppo la soluzione del quiz è "Volpe"… Magalli non la dice: «Non voglio pensarci ma è quella parola là»😂 pic.twitter.com/bn0LP2LVEx — Marco Leardi ن (@marcoleardi) November 2, 2021

Da questi collegamenti si rumoreggia che possa esserci proprio Magalli dietro la Volpe de Il Cantante Mascherato, una “volpe pirata, all’arrembaggio”, come l’ha definita Milly Carlucci.

Ma potrebbe mai trovare divertente e scherzar sul fatto che dovrebbe indossare proprio quella maschera? Non ne sceglierebbe invece una lontanissima da lui proprio per sviare il pubblico e la giuria?

Leggi anche Quando e dove vedere Il Cantante Mascherato