Giovedì 20 gennaio si giocherà il match tra Steve Johnson e Jannick Sinner, partita valida per il secondo turno dell’Australian Open 2022. L’azzurro è reduce dalla vittoria al primo turno contro il portoghese Joao Sousa: l’altoatesina, numero 11 del seeding, si è sbarazzato dell’avversario lusitano in 3 set col punteggio di 6-4, 7-5, 6-1.

Tutto facile, o quasi, per la giovane promessa del tennis italiano, che dopo i primi due set equilibrati si è reso protagonista di un terzo e ultimo set da dominatore. Se dovesse confermare il livello di tennis espresso nel finale della partita odierna contro Sousa, Sinner dovrebbe approdare abbastanza agevolmente alla seconda settimana dello slam australiano, dove sulla carta dovrà vedersela con i giocatori migliori.

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere il match tra Johnson e Sinner in TV e in streaming.

Australian Open 2022: dove vedere Johnson-Sinner in TV

La gara tra Johnson e Sinner valida per il secondo turno dell’Australian Open 2022 sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Come già saprete, ancora non è stato reso noto l’orario indicativo di inizio match. Di solito Tennis Australia, organizzatrice dell’evento, aggiorna l’order of play non molte ore prima della partita. Di certo, così come i precedenti turni del torneo australiano, sappiamo che l’incontro inizierà tra la mezzanotte e le 8 del mattino (ora italiana) di giovedì 20 gennaio.

Il prossimo avversario di Jannick Sinner sarà dunque lo statunitense Steve Johnson. Il tennista americano ha sconfitto al primo turno l’australiano Jordan Thompson in cinque set. Il 32 enne originario della Contea di Orange in California occupa attualmente la posizione numero 104 del ranking Atp e può vantare come miglior piazzamento il 21° posto raggiunto nel luglio del 2016. Nel corso della sua carriera, Johnson ha vinto in tutto 4 titoli del circuito Atp, per un guadagno complessivo di poco più 7 milioni di dollari.

Dove vedere il match Johnson-Sinner in streaming

La partita tra Steve Johnson e Jannick Sinner sarà visibile in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

