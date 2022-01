Nel corso della puntata del 16 gennaio 2022 di Avanti un altro pure di sera (qui come vedere la replica), Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno ospitato nello studio gli ex concorrenti del GF Vip. Tra di essi c’era anche Alex Belli, uscito dalla casa più spiata d’Italia lo scorso dicembre infrangendo il regolamento del reality show. Nel corso della puntata, il conduttore non ha potuto fare a meno di lanciare qualche piccola stoccata al suo ospite, tirando in ballo anche Soleil Sorge. Proprio a proposito dell’influencer, scopriamo che cosa ha rivelato l’attore.

La pessima performance di Alex Belli ad Avanti un altro pure di sera

Alex Belli è stato tra i concorrenti della puntata del 16 gennaio di Avanti un altro pure di sera. La performance dell’ex gieffino, però, è stata a dir poco pessima, sta di fatto che in men che non si dica è stato eliminato sbagliando tutte le domande. Ad ogni modo, a rendere particolarmente interessante il clima è stato il conduttore. Paolo Bonolis, infatti, ha cominciato a stuzzicare il suo ospite facendo entrare la Bonas, alias Laura Cremaschi, la quale non ha fatto altro che accarezzare il protagonista con l’obiettivo di distrarlo.

A quanto pare, la missione è stata compiuta in quanto Alex ha dato luogo ad una performance disastrosa. Ad ogni modo, nel corso della serata, Bonolis non ha potuto fare a meno di tirare in causa più volte l’attore esortandolo a parlare anche un po’ di quello che è accaduto all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini con Soleil Sorge. Nello specifico, il conduttore ha detto che l’ex gieffino si sia accoppiato a destra e a manca all’interno della casa.

La confessione sull’intimità con Soleil Sorge

Alex, a quel punto, non è rimasto certamente in silenzio, sta di fatto che ha detto:

“Se ho fatto di tutto? Non è che mi sono accoppiato a destra e sinistra, diciamo l’ho fatto a destra, anzi, no a sinistra. Dico sinistra perché a destra avevo Davide Silvestri“.

Le affermazioni di Belli, dunque, hanno lasciato davvero poco spazio all’immaginazione. L’attore, infatti, in una precedente intervista su Chi, aveva rivelato di non essere solito perdersi in chiacchiere, tuttavia, non poteva non ammettere che tra lui e Soleil ci sia stato molto di più fuori dalle coperte che sotto. Insomma, a quanto pare è la Sorge che sta provando in tutti i modi ad omettere quello che realmente sarebbe accaduto tra loro sotto le lenzuola?