Tra gli ospiti della prima puntata di Avanti un altro pure di sera c’era anche Alex Belli, reduce da una brillante partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Suo malgrado, l’ex attore di Centovetrine non si è reso protagonista di una prova altrettanto positiva nel game-show di Paolo Bonolis, sbagliando a ripetizione le domande che gli venivano poste dal conduttore.

E nel contesto di grande allegria tipico della trasmissione, Bonolis ha iniziato a punzecchiare l’attore sulla recente esperienza al GF Vip, e in particolare sul rapporto instaurato con Soleil Sorge nonostante a casa ci fosse a guardarlo la moglie Delia Duran.

Avanti un altro, Paolo Bonolis incontenibile su Alex Belli e Soleil Sorge

Subito dopo essersi seduto per iniziare a rispondere alle domande del quiz, Alex Belli ha ricevuto un’accoglienza tutt’altro che banale dal padrone di casa:

Belli ha incassato la battuta di Bonolis con una risata, per poi sbagliare immediatamente le prime due domande toccate in sorte, doppio errore che lo ha costretto ad alzarsi dalla sedia e rimettersi in fila per riprovarci.

L’ex gieffino ha però sprecato malamente anche la seconda chance concessagli. Nel turno successivo, Alex Belli è stato affiancato dalla Bonas di Avanti un altro, la sensuale Laura Cremaschi, con Paolo Bonolis che non si è lasciato sfuggire l’occasione di tornare a sfottere amichevolmente l’attore sulla sua amicizia speciale con Soleil dentro la casa del Grande Fratello:

Volevo farle provare la chimica artistica.

Come accennato qui sopra, Alex Belli non è riuscito a riscattare la magra figura del primo turno, sbagliando di nuovo le prime due domande. E così il conduttore non si è fatto pregare due volte per congedare a modo suo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini:

Non sai una mazza. Sei stato pervaso dall’ormone e mi hai degenerato.

Battute a parte, la puntata di ieri di Avanti un altro pure di sera aveva uno scopo ben più importante: stanziare 70 mila euro alla CE.R.S., Onlus di assistenza specialistica domiciliare per bambini con disabilità.

