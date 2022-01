La nuova stagione di Italia’s Got Talent sta per cominciare. La data di inizio ufficiale è fissata per il 19 gennaio su Sky Uno e tra i giudici è stato confermato Frank Matano. L’ex inviato de Le Iene tornerà a sedere dietro al bancone del talent show insieme ad un esilarante compagno d’avventura. Scopriamo di chi si tratta.

Le parole di Frank Matano su Italia’s Got Talent

A partire da mercoledì 19 gennaio andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Italia’s Got Talent. Ad un passo dall’inizio del talent show, il giudice Frank Matano ha rilasciato un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha parlato del programma ed ha fatto anche degli interessanti spoiler. Nel dettaglio, ha detto:

“Ci sono concorrenti che arrivano convinti di avere un talento che non hanno e altri che pensi dove siano stati fino ad oggi”.

Successivamente ha anticipato ai numerosi fan della trasmissione che sarà affiancato in quest’avventura da quello che, ormai, è diventato un amico inseparabile, stiamo parlando di Elio.

Ecco chi affiancherà Frank in questa esperienza

I due sono apparsi insieme dinanzi il pubblico durante la partecipazione alla prima stagione di LOL – Chi ride è fuori. In tale occasione gli spettatori hanno avuto modo di scoprire la loro simpatia, pertanto, gli autori del talent show non hanno avuto alcun dubbio sull’inserire i due protagonisti nel format.

Nel corso dell’intervista, poi, Frank ha rivelato: “Ero curioso di vedere come Elio avrebbe interagito con i concorrenti”. Matano, dunque, non è riuscito a nascondere la sua gioia nel prendere parte a quest’avventura accanto ad Elio, sta di fatto che ha concluso il suo intervento dicendo: “È come se ci fosse sempre stato”.