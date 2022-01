È ufficiale la serie tv The Last of Us uscirà puntuale come promesso. Gli amanti del celebre videogioco possono star tranquilli: rivedranno le avventure dei loro beniamini in televisione. La serie HBO si pensava potesse subire dei ritardi dovuti alla pandemia, come tante altre serie che si sono fermate, ma in questo caso lo show must go on.

The Last of Us sarà rilasciata nel 2022. A dirlo è un tweet:

HBO's #TheLastofUs will officially premiere in 2022. pic.twitter.com/v36ezhhkCJ — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 13, 2022

Di che cosa parla The Last of Us?

The Last of Us ripercorrerà la trama dell’omonimo videogioco, in particolare il primo capitolo della saga. Il gioco racconta la vita in una civiltà post apocalittica, nel 2033. La civiltà umana nel 2013 aveva dovuto combattere contro un’epidemia da fungo Cordyceps. I sopravvissuti non sono ancora del tutto sfuggiti alla malattia, infatti la possibilità di morire è dietro l’angolo. Avventura, azione, dramma, caratterizzano la trama di questa serie.

La lavorazione della serie

Le riprese dirette da Kantemir Balagov sono iniziate a luglio 2021 e ora dovrebbero essere quasi al completo. Gli episodi saranno 10, il primo episodio pilota risulta essere terminato del tutto. Mentre per quanto riguarda i set, quello del Wyoming è stato allestito a Canmore, mentre un altro set è stato quello di Calgary ad Alberta. Le immagini dal set sono disponibili sul profilo della serie:

#TheLastofUs filming today in Canmore. 🎥 Astromo038 pic.twitter.com/36r0akBVkM — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 18, 2021

The Last of Us è una serie costosissima, infatti si stima che realizzarla sia costato 100 milioni di dollari, più dell’ottava stagione di Games of Thrones. L’investimento sulla serie è molto ingente e per accompagnarne l’uscita parrebbe che Naughty Dog stia realizzando un remake del videogioco.

Il primo trailer dovrebbe arrivare in Estate, mentre l’uscita della serie potrebbe essere stimata per l’autunno 2022. Ma notizie ufficiali arriveranno presto dalla produzione.