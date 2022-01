L’aumento dei contagi da Covid – 19 sta colpendo tutto il mondo e in America influenza anche la stagione televisiva. I set statunitensi stanno subendo disagi e rallentamenti a causa dei tassi di positività nei set. Il rischio è che anche quest’anno la stagione possa subire tagli o chiusure definitive a causa della pandemia. A Los Angeles i contagi sono in aumento vertiginoso, hanno superato le 10.000 persone.

Un bilancio drammatico tra le serie americane

Il rientro dalla pausa natalizia è stato sotto il segno del covid per le troupe coinvolte nelle serie ABC Signature, Wolf Entertainment, Universal Television, CBS Television Studios e NBCUniversal. Chicago Fire, giunto alla decima stagione, è stato sospeso, per i casi di positività che ci sono stati tra i membri del cast e addetti ai lavori.

Mentre per cautela maggiore vista la situazione drammatica dei contagi ABC Signature ha scelto di sospendere anche The Rookie, Station 19 e Grey’s Anatomy. Proprio su quest’ultima serie, che è la più longeva di Shonda Rhimes, si parla sempre più di chiusura definitiva dopo questa stagione. La protagonista principale Ellen Pompeo ha dichiarato recentemente:

“Mi sto concentrando nel tentativo di convincere tutti che dovrebbe finire. Mi sento quella naive che continua a chiedersi: ‘Che storie racconteremo?’. E tutti gli altri rispondono: ‘Chi se ne frega, Ellen? Stiamo facendo milioni su milioni di dollari’”.

Star Trek: più di 50 positivi nello staff

La serie tv ambientata nel 24° secolo, che vede come showrunner il Pulitzer Michael Chabon, è stata duramente colpita dalla variante Omicron. Ci sono stati più di 50 membri positivi all’interno dello staff di Star Trek quando hanno fatto i test per riprendere le riprese dopo Natale. Ma la star della serie, Patrick Stewart, che ha la veneranda età di 81 anni, non è stato colpito. Si ritornerà a lavoro solamente la prossima settimana se tutte le persone saranno guarite.

Invece NCIS: Los Angeles ha deciso di interrompere le riprese per cautela. Ma in questo caso non si tornerà prima di Febbraio. Stessa sorte per NCIS, alla diciannovesima stagione, che è stato bloccato per il momento.

