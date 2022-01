Il 18 gennaio inizierà anche per Jannick Sinner in via ufficiale l’Australian Open 2022. Al primo turno il tennista altoatesino sfiderà il portoghese Joao Sousa, che partecipa allo slam australiano nelle vesti di lucky loser.

Per il numero 2 italiano, la competizione che avrà inizio il prossimo 17 gennaio sarà un ottimo test per capire a che punto è il percorso di crescita avviato non più tardi di due stagioni fa insieme al coach Riccardo Piatti. Se il 2020 è stato l’anno dell’exploit improvviso, coinciso con la vittoria delle Next Generation ATP Finals a Milano, il 2021 ha visto la crescita esponenziale del giocatore azzurro, capace di chiudere la stagione nella top 10 del ranking ATP, la classifica dei migliori tennisti al mondo in base ai risultati raggiunti nei tornei che si disputano da gennaio a dicembre.

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere il match Sousa-Sinner.

Australian Open 2022: dove vedere Sousa-Sinner in TV

La partita tra Sousa e Sinner valida per il primo turno degli Australian Open 2022 sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Per quanto riguarda l’orario, in attesa di essere più precisi grazie alle future comunicazioni dell’organizzatore dell’evento Tennis Australia, segnaliamo soltanto che la gara inizierà tra la mezzanotte e le 8 del mattino (ora italiana) di martedì 18 gennaio.

Sulla carta l’incontro con il lucky loser Joao Sousa dovrebbe essere più che alla portata di Jannick Sinner, anche alla luce della forma fisica e montale mostrata durante la recente ATP Cup in tandem con Matteo Berrettini.

C’è però un ma: l’unico precedente fin qui registrato tra i due tennisti vede in vantaggio il portoghese. Nel “lontano” 2019, in occasione del primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 500 di Halle (torneo che si disputa sull’erba, mentre in Australia si gioca sul cemento ndr), il lusitano riuscì a vincere in tre set col punteggio di 6-7(6), 6-3, 6-4.

Dove vedere il match Sousa-Sinner in streaming

L’incontro tra Joao Sousa e Jannick Sinner sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Vi ricordiamo che Eurosport Player e Discovery Plus, entrambe appartenenti al gruppo Discover, durante tutte e due le settimane di gioco offriranno una copertura più capillare dell’evento. Al contrario, i servizi streaming Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION si limiteranno a trasmettere le partite in onda sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.