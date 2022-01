Lunedì 17 gennaio inizierà l’avventura di Matteo Berrettini all’Australian Open 2022, il primo slam della stagione di tennis. L’atleta azzurro farà il suo esordio al primo turno contro il giocatore statunitense Brandon Nakashima, numero 68 del mondo.

Non sarà forse l’avversario più semplice per il sorteggio di un primo turno, ma il numero 1 d’Italia dovrà confermare le alte aspettative sul suo conto fin dai primi scambi del match. Vietato sbagliare, dunque, per Berrettini, alla luce anche della possibilità di arrivare fino in fondo nel tabellone se Novak Djokovic sarà costretto a saltare il torneo in seguito alla cancellazione del visto da parte del ministro dell’immigrazione Alex Hawke.

Di seguito le informazioni principali su dove vedere il match Nakashima-Berrettini.

Australian Open 2022: dove vedere Nakashima-Berrettini in TV

La sfida tra Nakashima e Berrettini valida per il primo turno degli Australian Open 2022 sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 1, canale 210 di Sky. L’orario è ancora da definire, sappiamo però che inizierà tra la mezzanotte e le 8 del mattino (ora italiana) del 17 gennaio.

Come accennato nell’introduzione, non sarà un primo turno dei più agevoli per il nostro Berrettini. Nella passata stagione, infatti, il talentuoso tennista statunitense ha raggiunto per due volte la finale in un torneo ATP: una a Los Cabos, dove è stato sconfitto dall’inglese Cameron Norrie, e l’altra ad Atlanta, dove si è arreso al connazionale John Isner.

Dove vedere il match Nakashima-Berrettini in streaming

Oltre che in televisione, la partita che vedrà giocare uno di fronte all’altro Brandon Nakashima e Matteo Berrettini sarà visibile in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

A questo proposito occorre fare una precisazione importante: Eurosport Player e Discovery Plus, in qualità di servizi appartenenti a Discovery che detiene l’esclusiva dei diritti del torneo, mostreranno nel corso della manifestazione un numero più alto di partite, offrendo così agli appassionati di tennis una copertura capillare dell’evento.

Per quanto riguarda invece tutte le altre piattaforme, da Sky Go a NOW, da DAZN a TIMVISION, si limiteranno a trasmettere in streaming la programmazione giornaliera di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Detto questo, confermiamo che il match del primo turno tra Nakashima e Berrettini sarà trasmesso su Eurosport 1, dunque qui in Italia sarà possibile vederlo anche in streaming sulle piattaforme elencate qui sopra.