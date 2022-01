Il Cantante Mascherato quest’anno ci riserverà tante sorprese. A partire dalla giuria che ancora è in sospeso. La conduttrice Milly Carlucci infatti non ha ancora deciso chi inserire al posto di Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca, che non può far parte dello staff per il suo contratto di esclusiva con Sky.

La composizione della giuria del Cantante Mascherato

Per questa terza edizione del Cantante Mascherato i nomi confermati della giuria sono solo 3 su 5: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo.

I nomi in lizza finora sono Arisa, Iva Zanicchi e Morgan. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il tanto desiderato ruolo di giurata/o? Milly Carlucci ancora non ha intenzione di sciogliere le riserve.

Le ipotesi sui concorrenti e le relative maschere

I nomi dei vip più chiacchierati per un possibile arruolamento tra le maschere sono:

Pierpaolo Pretelli

Enrico Brignano

Marco Carta

Sabrina Salerno

Ivana Spagna

Giorgio Panariello

Paolo Kessisoglu

Fiordaliso

Per quanto riguarda invece le maschere, ce ne sono ancora tantissime da utilizzare, ma quelle che nei talent andati in onda negli altri Paesi sono state più amate dal pubblico ci sono: il Robot, il Maialino il Panda, il Camaleonte, la Vedova Nera, il Sole, il Drago, la Banana, il Cigno, la Rana e l’Ape Regina.

