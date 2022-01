Il prossimo 28 gennaio sarà il giorno del lancio di Sky Cinema 4K sulla piattaforma satellitare Sky. Il nuovo canale si distinguerà per una programmazione di soli film interamente in 4K e in HDR, con un’offerta che andrà a coprire gli interessi di quante più persone possibili.

Con questa mossa Sky vorrebbe intercettare tutti quegli utenti che nei mesi scorsi si sono dotati di un nuovo Smart TV, acquisto fatto in previsione dell’arrivo del nuovo digitale terrestre DVB-T2. La maggior parte degli Smart TV venduti di recente è infatti 4K, oltre a essere in grado di riprodurre contenuti HDR.

Di seguito tutto quello da sapere su cosa trasmette e come vedere il nuovo canale Sky Cinema 4K.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ti potrebbe interessare anche: Migliori Smart TV: i nostri consigli

Cosa trasmette Sky Cinema 4K

Al lancio Sky Cinema 4K offrirà la visione di 120 film in 4K HDR. Tra le prime visioni si annoverano titoli quali Fast & Furious 9, C’era una truffa a Hollywood, I Croods 2 – Una nuova era, The Father – Nulla è come sembra, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto.

Non mancano nemmeno i grandi classici, tra cui Il sorpasso, Ghostbusters, Men in Black, Cattivissimo Me 2 e The Amazing Spider-man. A questi si aggiungono anche alcuni dei migliori titoli Sky Original, ad esempio Lasciarsi un giorno a Roma, E noi come stronzi rimanemmo a guardare, Cops 2 – Una banda di poliziotti, I Delitti del BarLume.

Nel mese di febbraio arriveranno anche Codice Karim, Benvenuti in casa, Monster Hunter.

Come vedere Sky Cinema 4K

Il nuovo canale Sky Cinema 4K sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky Cinema con Sky Q via satellite e servizio opzionale Ultra HD attivo (o anche solo HD se l’adesione al servizio risale entro e non oltre il 3 febbraio 2021) sul canale 313.

I film in catalogo su Sky Cinema 4K saranno disponibili in qualità 4K HDR anche on demand su Sky Q via satellite connesso a Internet.

Nel suo comunicato, Sky specifica che per vedere i film in 4K HDR occorrerà essere in possesso di un televisore 4K UHD HDR collegato a Sky Q via satellite.