A partire dal 17 gennaio ci saranno delle novità per quanto riguarda soprattutto i pomeriggi di Canale 5. In questo periodo, a coprire la fascia pomeridiana che va dalle dalle 17:25 alle 18:50 circa c’è stata Simona Branchetti, volto del TG 5, la quale è stata alle redini di Pomeriggio 5 news. Gli ascolti registrati dalla rete in tale fascia oraria, però, non sono stati affatto sfavillanti. Questo ha spinto i vertici dell’azienda a prendere una decisione.

Il ritorno di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Durante il periodo delle festività natalizie e anche nella settimana immediatamente successiva, i pomeriggi di Canale 5 sono stati occupati da Simona Branchetti con Pomeriggio 5 news. I risultati in termini di ascolti, però, non si sono rivelati affatto soddisfacenti per la rete. Ogni puntata non è riuscita a superare la soglia degli 1,8 milioni di spettatore, ottenendo uno share del 12%.

Dal 17 gennaio tornerà in onda il consueto appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso. Dopo la consueta pausa natalizia, Lady Cologno tornerà alla guida dell’unico programma che attualmente le è rimasto.

Altra novità per Lady Cologno

Il format sarà lo stesso scelto per i mesi precedenti: si continuerà a parlare principalmente di cronaca e di spettacolo, ma adoperando un profilo decisamente più basso e tranquillo rispetto al passato.

Le novità, però, non sono finite qui. Nei prossimi mesi, infatti, la conduttrice dovrebbe tornare in onda in prima serata conducendo un programma mai guidato prima, ovvero, La Pupa e il Secchione. Questo, inoltre, determinerà uno slittamento della presentatrice da Canale 5 a Italia 1, in quanto questo programma verrà trasmesso su quest’ultima rete. Al momento ci sono ancora troppe poche informazioni. Ciò che è trapelato è che tra gli opinionisti potrebbero esserci Flavia Vento e Simona Izzo.