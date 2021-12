Se Pomeriggio 5 quest’anno non è riuscita a raggiungere il risultato di ascolti solito e Barbara D’Urso è stata sostituita temporaneamente da Simona Branchetti, per la nota conduttrice sembra profilarsi un altro futuro possibile con il programma “La pupa e il secchione”, della cui conduzione già si vociferava da tempo. Ma ci sono delle condizioni con cui la conduttrice potrebbe imbarcarsi in questa nuova avventura televisiva.

Barbara D’Urso vuole cambiare alcune cose nella Pupa e il Secchione

A quanto emerge dalle indiscrezioni alla conduttrice ci sono alcune cose che non vanno bene nel format e vorrebbe modificarle. Da quando il programma si è trasformato ne La Pupa e il Secchione e Viceversa sono stati fatti alcuni cambiamenti drastici, come la sparizione dello studio televisivo. Ma a Barbara D’Urso non andrebbe bene.

La conduttrice vuole recuperare un aspetto più narrativo e interattivo del programma reintroducendo la diretta, lo studio e il daytime. Inoltre, per aumentare il distacco con le precedenti edizioni presentate da Andrea Pucci e Paolo Ruffini, la diva di Mediaset vuole introdurre i vip nella gara e la giuria.

A riportare le indiscrezioni è Giuseppe Candela di Dagospia, ma dal canto suo, Barbara D’Urso non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Pomeriggio 5 con Simona Branchetti

Tuttavia il cambiamento a Pomeriggio 5 non dovrebbe essere confermato a lungo, infatti Barbara D’Urso è intervenuta sui social per precisare che ritornerà a Gennaio:

“Tutti mi chiedete perché non sono in televisione. Perché da 14 anni Pomeriggio 5, a un certo punto, va in vacanza. Va in vacanza e anche io vado in vacanza. Io non ne parlo mai, perché sono molto riservata, ma ho una famiglia, ho dei fratelli, una seconda mamma, ho due figli. E quindi da 14 anni queste vacanze di Natale sono giustamente sacre. Quest’anno Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio, come fa con Mattino 5 News, così c’è Pomeriggio 5 News, con una bravissima giornalista che vi tiene informati finché poi non arrivo io come sempre a gennaio, col cuore. Sto bene, sto benissimo e adesso parto e vado dalle mie creature. Buon Natale”.

Il nuovo volto di Pomeriggio 5 ha dato un taglio nettamente diverso alla trasmissione, più giornalistico, incentrato meno sul gossip e più sull’attualità. La giornalista dovrebbe restare fino al 14 Gennaio, salvo cambiamenti della rete. Dal canto suo, la giornalista si è mostrata molto consapevole della difficoltà di sostituire Barbara D’Urso. Ai microfoni di Tv sorrisi e canzoni ha dichiarato:

“Mi inserisco in un contesto di lavoro già avviato, non conosco nessuno e sostituire Barbara è una grossa responsabilità“.

Il risultato per il momento sembra premiarla. Chissà che in casa Mediaset non si decida di tenerne conto.