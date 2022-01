Inter-Juventus è la finale di Supercoppa italiana 2022 in programma il prossimo 12 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Si affrontano rispettivamente i campioni d’Italia in carica dell’Inter e i rivali bianconeri, vincitori dell’ultima edizione della Coppa Italia. I favori del pronostico sono per la squadra nerazzurra, laureatasi campione d’inverno con un turno d’anticipo e forte di un vantaggio sulla Vecchia Signora di 12 punti. Anche senza Lukaku e Antonio Conte, i due principali attori protagonisti della passata stagione, l’Inter appare come la squadra da battere. Riuscirà la Juve, che intanto ha riabbracciato Massimiliano Allegri in panchina dopo le parentesi Sarri e Pirlo, a sovvertire i pronostici della vigilia?

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere la Supercoppa italiana 2021 Inter-Juventus.

Dove vedere la finale di Supercoppa italiana 2022 in TV tra Inter e Juventus

La finale di Supercoppa italiana 2022 tra Inter e Juventus sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 mercoledì 12 gennaio alle ore 21:00. Il collegamento con lo stadio San Siro avrà inizio qualche minuto prima del fischio iniziale dell’arbitro designato per dirigere la sfida tra due delle squadre più blasonate d’Italia.

Dove vedere la Supercoppa italiana 2022 in streaming

La diretta streaming della finale Inter-Juventus di Supercoppa sarà visibile invece su Mediaset Infinity, la piattaforma di video streaming di casa Mediaset. Mediaset Infinity è disponibile gratis su PC collegandosi al sito mediasetplay.mediaset.it, su smartphone scaricando l’app Mediaset Infinity disponibile gratuitamente su Google Play Store (smartphone Android) e su App Store (iPhone), oppure su Smart TV.

I precedenti tra Inter e Juventus in stagione

Inter e Juventus tornano ad affrontarsi a San Siro dopo il match di Serie A valido per il girone d’andata disputatosi lo scorso 24 ottobre. Il match si concluse in parità, con i bianconeri bravi ad agguantare il pareggio all’89° minuto grazie al rigore trasformato da Paulo Dybala. Per i nerazzurri era andato invece a segno Edin Dzeko nei primi venti minuti dell’incontro.

Chiudiamo con una piccola curiosità: nell’ultima edizione della Coppa Italia, la Juve di Andrea Pirlo si era qualificata per la finale battendo proprio l’Inter in semifinale, con il punteggio complessivo di 2-1.