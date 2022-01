Domani i telespettatori di Sky dovranno dire addio ad alcuni canali televisivi. Infatti dal 10 Gennaio la piattaforma si allontanerà da Mediaset, che finora era stato suo partner. Le voci di una separazione ormai si rincorrevano già da un anno e ora siamo arrivate al momento definitivo.

I canali oscurati di Sky

Dopo 17 lunghi anni in cui Mediaset e Sky hanno collaborato insieme, ora i loro rapporti sono giunti al termine e così verranno oscurati i seguenti canali:

Premium Crime

Premium Stories

Premium Cinema 1

Premium Cinema 2

Premium Cinema 3

Così Mediaset Premium potrebbe presto non avere più tanti utenti che si abboneranno, mentre invece la piattaforma Sky ha iniziato nuove collaborazioni con Netflix e Amazon Prime Video. Inoltre l’azienda sta lavorando sull’incrementazione della sua presenza in Austria, Germania, Italia, UK, Svizzera e Irlanda. In programma ci saranno nuove serie tv e film di propria produzione. Insomma, si sta per scrivere un nuovo capitolo della piattaforma.