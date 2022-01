Lory Del Santo parteciperà al nuovo programma Back to school (Italia1 ) presentato da Nicola Favino. La prima puntata è andata pochi giorni fa con grande successo da parte del pubblico. Nelle prossime parteciperanno insieme Lory Del Santo e Antonella Elia. L’attrice e regista italiana ha dichiarato in un’intervista al settimanale Nuovo che la collega Elia l’ha veramente stupita durante la registrazione.

Cos’ha visto Lory Del Santo nella puntata di Back to school?

Lory Del Santo ha dichiarato di essere “rimasta senza parole” perché Antonella Elia non sapeva rispondere alla seguente domanda:

Quante facce ha un cubo?

Il giornalista ha spezzato una lancia in favore della showgirl asserendo che “magari Antonella Elia giocava a fare la svampita”. Ma Lory Del Santo ha rincarato la dose:

“No, no, si vedeva benissimo dalla sua espressione che non sapeva quale fosse la risposta esatta“.

Del Santo ha affermato che tutti i vip coinvolti nel programma hanno preso molto seriamente il compito assegnato dal programma: superare l’esame di quinta elementare. Tutti hanno partecipato attivamente durante la trasmissione e hanno studiato.

Dunque tutti promossi? Chissà, dovremmo aspettare la messa in onda per saperlo. Appuntamento l’11 Gennaio su Italia 1. Per chi si fosse perso la prima puntata potrà riguardarla su MediasetPlay o Mediaset Infinity.