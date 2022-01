Ieri sera su Italia 1 è andato in onda il nuovo programma di Mediaset Back to School alla cui conduzione c’è la iena Nicola Savino. Come vi avevamo anticipato a dare l’esame di quinta elementare ci sono stati i vip della tv italiana:

Vladimir Luxuria, Giulia Salemi, Ignazio Moser, Clementino, Eleonora Giorgi, Nicola Ventola.

Come se la sono cavata i nostri “vipponi”?

Le pagelle della prima puntata di Back to School

I primi 6 ripetenti hanno sostenuto l’esame di quinta elementare sotto gli occhi attenti di maestrini e maestri. Ma come se la sono cavata? Non tutti bene! Ma hanno regalato risate e leggerezza ai telespettatori.

Il programma è stato strutturato in questo modo: prima gli alunni passano dinanzi ad una commissione di maestrini composta da bambini tra i 7 e i 12 anni; successivamente avranno a che fare con i Maestri veri e propri. Vediamo nel dettaglio il pagellino di ognuno di loro.

Clementino

Il rapper è stato bravissimo a conquistare i maestrini nel primo step. Infatti grazie alla sua simpatia è stato in grado di aggiudicarsi la promozione, nonostante scivoloni e stratagemmi per imbrogliare, come telefonare alla madre dal bagno per aiutarlo durante l’esame di matematica. La Commissione ha dato allo studente il seguente giudizio:

“La Commissione sente di dover esprimere la più profonda vicinanza alla collega, cioè la madre di Clementino (anche lei insegnate). Il candidato è intelligente ma non si applica. Ma la Commissione ha inspiegabilmente deciso che il ripetente è promosso”.

Giulia Salemi

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip inizia la sua strada verso l’apprendimento un po’ in salita perché fa qualche scivolone, ma grazie al suo impegno riesce a superare brillantemente l’esame. La Commissione la saluta con questo giudizio:

“I membri della Commissione sono rimasti impressionati dal miglioramento mostrato dopo il campus e il test di ingresso”.

Ignazio Moser

Il compagno di Cecilia Rodriguez stupisce tutti riuscendo a superare l’esame a pieni voti, ma si rende protagonista di tanti momenti divertenti. La Commissione lo giudica così:

“Ha avuto a tratti un atteggiamento furbino volto ad imboccare scorciatoie, ma una valutazione complessiva non può che essere positiva”.

Giulia Salemi, Clementino e Ignazio Moser sono palesemente quelli che durante le assemblee di classe organizzavano un torneo di freccette #backtoschool — Greta (@betterlemontea) January 4, 2022

Eleonora Giorgi

La studentessa ha un approccio un po’ polemico verso i maestri e maestrini e non brilla per simpatia nemmeno tra i compagni, infatti riesce a protestare perfino durante l’esame di Vladimir Luxuria, ma la Commissione la promuove:

Eleonora Giorgi ha superato brillantemente l'esame di #BackToSchool! 🎓 pic.twitter.com/31v7dp1Rhi — Calcio Sport un Pó Tutto (@_Sport_Calcio_) January 4, 2022

Vladimir Luxuria

L’attivista LGBTQIA+ arriva nel programma per trasmettere il suo messaggio e ci riesce bene, mescolando vita privata e impegno sui banchi. La Commissione la saluta con questo giudizio positivo:

“Studenti come lei danno senso e valore al lavoro degli insegnati”.

Nicola Ventola

Il calciatore è l’unico rimandato di questa puntata. Nonostante abbia provato a farsi aiutare con suggerimenti (spesso sbagliati) fallisce e dovrà ritornare la prossima settimana.

“La sua prestazione non è da ritenersi all’altezza delle aspettative. Le furbizie non l’hanno aiutato”.

Successo per la prima puntata

La prima puntata è stata un successo per il nuovo programma di Nicola Savino. Ha raggiunto infatti il primo posto in tendenza su Twitter con 250.000 interazioni totali tra gli utenti. Grande riscontro soprattutto per l’influencer Giulia Salemi che ha conquistato il pubblico.

GS non e solo tanta bellezza ma e sopratutto una donna piena di contenuti,intelligente,innovativa,determinata,umile & talentuosa ieri ha dato un grande lezione quella di non soffermarsi ad un ombelico scoperto o ai pregiudizi ma di andare oltre tutto ❤️#backtoschool #prelemi pic.twitter.com/7ufw2xhZkW — Rodrica Simiana (@Rodricasimiana1) January 5, 2022