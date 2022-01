Il 9 Gennaio come di consueto, la domenica degli italiani sarà con Mara Venier, infatti la conduttrice accompagnerà fino a sera il pubblico di Domenica In con una carrellata di ospiti importanti. Luca Argentero che, come vi abbiamo raccontato, sta per tornare con Doc nelle tue mani, sarà tra le presenze di questa puntata.

Chi sono gli ospiti di Domenica In?

Domenica In ospiterà Marco Travaglio che presenterà il libro “Indro, il 900” sulla vita del giornalista suo grande maestro. Ci sarà uno spazio speciale condotto da Bobby Solo, dal titolo “Tutti pazzi per Sanremo“. Sarà un talk in cui si parlerà del Festival della canzone italiana, tra gli ospiti all’interno del talk ci sarà anche Pierpaolo Pretelli.

Ma le personalità che terranno compagnia al pubblico della domenica televisiva non si fermano qui. Ci sarà anche Alba Parietti, Marino Bartoletti e Pierluigi Diaco. Inoltre, Giovanna Civitillo rilascerà un’intervista intensa e profonda a Mara Venier.

Appuntamento Domenica 9 Gennaio su Rai 1 alle 14:00, subito dopo il Tg. Se vi perdete qualche intervista: RaiPlay conserva clip e puntate intere.