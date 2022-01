Giovedì 13 Gennaio su Rai Uno ritorna nelle case degli italiani Luca Argentero con il medical – drama Doc nelle tue mani. La serie che ha debuttato l’anno scorso con grande successo, ritorna per la seconda stagione e questa volta il covid – 19 entrerà tra le corsie dell’ospedale.

Il cast della nuova stagione di Doc nelle tue mani

Con la regia di Beniamino Catena e Giacomo Martelli Doc nelle tue mani ritorna con un cast ricco:

Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno e Gianmarco Saurino.

Ma la grande new entry è Giusy Buscemi nel ruolo di una psicologa che avrà un ruolo molto importante, come racconta Luca Argentero:

“Come me ci sarà Giusy Buscemi e in queste nuove otto puntate ci concentreremo sulle conseguenze, anche molto pesanti, che il Covid può lasciare nel lungo periodo”.

Nel cast anche un’altra presenza legata al covid-19, Alice Arcuri che interpreta Cecilia, un’infettivologa. Di lei Argentero racconta:

“Rappresenta i virologi, nuove star della medicina, e la rigorosità. Si scontrerà con Fanti sulla riorganizzazione del reparto che lei pensa in chiave produttiva e iperspecialistica. Questa è la scintilla che farà accendere una lotta al primariato dalla quale Fanti non si tira indietro”.

Non sarà una serie incentrata sulla pandemia

Doc nelle tue mani non vuole affrontare solamente l’emergenza sanitaria, il picco infatti verrà raccontato solamente in una puntata, nel resto ci sarà il post covid, con tutte le conseguenze che ha portato e porterà con sé. Le dichiarazioni di Argentero sono molto chiare:

“Cercheremo di capire quali conseguenze sta lasciando la pandemia su una categoria che è stata un baluardo ma ha avuto conseguenze drammatiche dal punto di vista personale. Però principalmente parleremo di speranza e ritorno alla normalità”.

Continueranno anche le vicende professionali e sentimentali dei protagonisti, Andrea Fanti (Luca Argentero) dovrà cercare di ritrovare la memoria, la moglie e il suo ruolo. Come sappiamo dal libro al quale è ispirato, il primario troverà la strada per la sua memoria. Ma come ci riuscirà potremo solo scoprirlo cammin facendo.

Per chi si fosse perso la stagione passata o volesse fare un bel ripasso prima della messa in onda di Giovedì 13, troverà la stagione di Doc nelle tue mani su RaiPlay, la piattaforma streaming Rai.