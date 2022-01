Sabato sera 8 Gennaio tutti incollati davanti alla tv per il grande ritorno di C’è posta per te su Canale 5. L’appuntamento in prima serata promette tante sorprese e ospiti di livello per i telespettatori. Il programma di Maria De Filippi in onda ormai da 24 stagioni è un appuntamento fisso per tanti amati del format e ha riconciliato tantissime persone. Ma vediamo che cosa c’è da aspettarsi per questa nuova edizione.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di C’è posta per te?

Maria De Filippi ha confermato il suo solito staff con cui lavora proficuamente da tanti anni, così come la struttura della lettera con la busta da aprire nel caso in cui ci si volesse riconciliare con l’altra persona. Ma quest’anno si potrà anche scrivere alla redazione via WhatsApp per raccontare la propria storia e partecipare al programma.

Gli ospiti della prima puntata di sabato 8 Gennaio saranno due volti noti alla trasmissione: il presentatore Paolo Bonolis e l’attore turco Can Yaman che mancava da un po’ in tv. Le due altisonanti star faranno emozionare e commuovere le persone a cui faranno la sorpresa.

Per rivedere le vecchie puntate di C’è posta per te, basta accedere a Mediaset Infinity, dov’è possibile trovarle tutte nell’apposita sezione. Appuntamento su Canale 5, sabato sera in prima serata. Tenete i fazzoletti pronti!