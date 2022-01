Il catalogo di Disney+ è stato ampliato con una nuova e imperdibile aggiunta. Stiamo parlando della seconda stagione di Big Sky, tratta, come la prima, dal romanzo di C. J. Box intitolato The Highway. Le prime puntate, caricate sulla piattaforma a partire dal 23 febbraio 2020, hanno riscosso un grande successo tra il pubblico, grazie alle dinamiche raccontate e alla scelta del cast.

I colpi di scena sono una delle firme di questa serie tv. In particolare, è impossibile dimenticare la morte di Cody alla fine del primo episodio della prima stagione. I fan rimasero molto sorpresi dall’accaduto, al punto che i produttori dovettero inserire dei flashback con il personaggio.

Big Sky: di cosa parlerà la seconda stagione?

Non ci sarà alcun salto temporale tra gli eventi temporali della prima e della seconda stagioni. I nuovi episodi continueranno ad avere come protagoniste principali le detective Cassie Dewell e Jenny Hoyt. Non sarà affatto facile, per loro, accettare la scomparsa di Ronald, pericoloso serial killer che le ha spinte oltre il limite. Le due donne cercheranno di mettersi sulle sue tracce e di fare luce sulla rete criminale che lo protegge e che lo ha aiutato a scappare.

Ovviamente, ci saranno nuove indagini a cui dedicarsi, soprattutto quando Jenny, ancora traumatizzata per l’aggressione, tornerà al suo vecchio impiego. Ronald, intanto, dovrà fare i conti con la perfidia del fratello gemello di Rick Legarski. Quest’ultimo lo terrà incatenato, senza alcuna possibilità di fuga.

Quando e dove vedere Big Sky 2

La seconda stagione di Big Sky sarà disponibile, su Disney+, a partire dal 5 gennaio 2022. Ogni settimana, verrà caricato un nuovo episodio per un totale di 16 puntate. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno visionare gratuitamente il nuovo contenuto, mentre gli altri utenti interessati dovranno sottoscrivere un abbonamento, annuale o mensile.

Si tratta di un’ottima offerta che, oltre a dare accesso a Big Sky 2, consente anche di usufruire di tutto il repertorio del sito, con contenuti targati Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Star.