Gianni Morandi si è scusato più volte per aver erroneamente pubblicato parte del suo brano in gara a Sanremo, ma se dalla trasmissione Rai è stato dato l’ok, il Codacons non è dello stesso parere.

Il comunicato stampa del Codacons

Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori non ha intenzione di passar sopra quanto sta accadendo in queste ore a Sanremo. Nel suo comunicato stampa annuncia provvedimenti seri contro la decisione della Rai:

“La Rai si arrampica sugli specchi e, con una motivazione totalmente assurda e inverosimile, decide di non escludere Gianni Morandi dal Festival di Sanremo, nonostante la sua canzone non sia più inedita in quanto pubblicata parzialmente sul web. Con una spiegazione che lascia basiti, la Rai, parlando di tutori ed errori involontari del cantante, lascia Morandi in gara, decisione che sembra costituire una violazione del regolamento del Festival secondo cui tutti i brani in gara devono essere inediti, ossia mai ascoltati dal pubblico. Eppure in passato la stessa azienda aveva escluso per gli stessi motivi altri artisti, da Patty Pravo a Ornella Vanoni. Crediamo che il caso di Gianni Morandi abbia realizzato una palese violazione del regolamento del Festival di Sanremo e, pertanto, stiamo valutando di impugnare in Tribunale la decisione della Rai”.

Bisogna fare alcune precisazioni però, i brani a cui fa riferimento il Codacons furono esclusi per altre ragioni. I due brani furono esclusi dalla Rai perché erano considerati troppo simili ad altri.

Non è la prima volta che accade

Quanto è successo a Gianni Morandi non è la prima volta che accade nella storia del Festival di Sanremo, infatti l’anno scorso successe anche a Fedez di pubblicare erroneamente parte del brano che doveva presentare al Festival. Le dinamiche furono le stesse: la Rai soprassiede accettando le scuse del cantante, il Codacons minaccia denunce:

“Esclusione immediata di Fedez da Sanremo, o denunceremo la RAI in procura“

L’esposto fu effettivamente presentanto, ma Fedez non solo non fu escluso, ma arrivò secondo insieme a Francesca Michelin con il loro brano discusso, “Chiamami per nome”. Speriamo dunque che a Gianni Morandi porti la stessa fortuna questo piccolo incidente di percorso.

