Il 2022 sarà l’anno del grande ritorno di The Umbrella Academy su Netflix con la terza stagione. I poster ufficiali sono già usciti, anche sui social e sono tutti incentrati sui nuovi protagonisti: gli Sparrow. Sono passati ormai due anni da quando è andato in onda l’ultimo episodio della seconda stagione, la produzione è stata molto rallentata a causa del covid – 19, ma ora i nostri supereroi sono pronti a tornare.

Le novità di The Umbrella Academy su Netflix

The Umbrella Academy quest’anno si ispirerà all’Hotel Oblivion, come il fumetto omonimo a cura di Gerard Way “La suite dell’Apocalisse volume 1”. Nel cast sono stati confermati i volti noti Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya e Colm Feore.

In questa nuova stagione dei nostri eroi postmoderni scopriremo gli Sparrow, l’Academy di cui fa parte Ben, com’è stato scoperto alla fine della seconda stagione. Sui social i manifesti stanno facendo il giro del web.

Gli Sparrow sono:

N.1 Marcus , interpretato da Justin Cornwell, un “affascinante, dal fisico scolpito e imponente”, “onesto, virtuoso ed esigente”. Marcus è un calcolatore nato, leader, compassionevole e allo stesso tempo dotato di carattere e grande capacità di ragionamento.

, interpretato da Justin Cornwell, un “affascinante, dal fisico scolpito e imponente”, “onesto, virtuoso ed esigente”. è un calcolatore nato, leader, compassionevole e allo stesso tempo dotato di carattere e grande capacità di ragionamento. N.2 Ben , sempre interpretato da Justin H. Min. Il supereroe che tutti conosciamo è cambiato, è diventato un vizioso iper vigilante, competitivo, che vuole sottrarre il titolo di leader a Marcus.

, sempre interpretato da Justin H. Min. Il supereroe che tutti conosciamo è cambiato, è diventato un vizioso iper vigilante, competitivo, che vuole sottrarre il titolo di leader a Marcus. N.3 Fei/Britne Oldford , una ragazza solitaria, intelligentissima e bisognosa di un vero amico, a dispetto della sua misantropia.

, una ragazza solitaria, intelligentissima e bisognosa di un vero amico, a dispetto della sua misantropia. N.4 Alphonso/Jake Epstein , un uomo di giustizia, ironico e caustico.

, un uomo di giustizia, ironico e caustico. N.5 Rodriguez/Genesis Rodriguez , la romantica e sognatrice del gruppo. Vorrebbe espandere la sua visione del mondo.

, la romantica e sognatrice del gruppo. Vorrebbe espandere la sua visione del mondo. N.6 Jamie/Cazzie David , la “solitaria che si nasconde sotto il cappuccio di una felpa”. Passa la maggior parte del tempo con Alphonso .

, la “solitaria che si nasconde sotto il cappuccio di una felpa”. Passa la maggior parte del tempo con . N.7 Christopher, il cubo di Psicronio, in grado di generare terrore esistenziale, dotato di poteri telecinetici.

Ci saranno 10 episodi nella nuova serie

Lo showrunner e creatore della serie Steve Blackman ha diffuso i titoli dei dieci episodi della terza stagione:

Meet the Family

World’s biggest ball of twine

Pocket full of lighting

Kugelblitz

Kindest cut

Marigold

Auf wiedersehen

Wedding at the end of the world

Six bell

Oblivion

Ma ancora il giorno in cui verranno rilasciati gli episodi su Netflix non si conosce ancora. Si vociferava l’inizio del 2022, ma non sono arrivate conferme ufficiali.

