L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 gennaio avrà in serbo eventi sorprendenti e tante novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni di loro non vedranno l’ora di riprendere il consueto ritmo lavorativo, mentre altri si concentreranno sul partner e sui loro affetti più cari. I pianeti, grazie ai loro transiti, definiranno gli aspetti principali della nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Nel dettaglio, il Toro, la Bilancia e il Sagittario non si lasceranno andare di fronte alle difficoltà, mentre il Cancro e la Vergine avranno davanti dei giorni molto stressanti. Il Leone e il Capricorno metteranno al primo posto l’amore, al contrario dell’Acquario che vivrà in funzione dei propri amici. i Gemelli, lo Scorpione e i Pesci, infine, dovranno modificare il loro modo di organizzarsi.

Per avere una visione più chiara dell’oroscopo della settimana, si consiglia anche di consultare il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 3 al 9 gennaio: Toro sotto pressione, Cancro teso

Ariete: sarete indecisi su come comportarvi con il partner. Alcune questioni vi turberanno al punto da mettere in discussione il vostro rapporto. La cosa migliore sarà non prendere decisioni drastiche prima di aver vagliato tutte le alternative. I consigli di un amico potrebbero esservi utili. Film consigliato: La furia di un uomo (Prime Video).

Toro: sarà una settimana piuttosto complessa. Il lavoro vi metterà sotto pressione e anche il rapporto di coppia necessiterà di numerose attenzioni. Nonostante sia difficile occuparvi di tutto, cercherete di non scoraggiarvi e di realizzare una lista delle vostre priorità. Con un piccolo aiuto, tutto andrà per il meglio. Film consigliato: Come un gatto in tangenziale (Netflix).

Gemelli: avrete poco tempo a disposizione per portare a termine i vostri obiettivi. Sarà importante modificare la vostra routine quotidiana, in modo da dare più spazio alle cose importanti. Il lavoro occuperà gran parte della vostra giornata, rendendo difficile frequentare il partner e le persone care. Film consigliato: Joker (Netflix).

Cancro: sul posto di lavoro, il rapporto con i colleghi sarà molto complesso. Farete fatica a lasciarvi andare e a condividere con gli altri i vostri pensieri. Per il momento, preferirete isolarvi e cercare nel vostro cuore la strada giusta da percorrere. Il partner non sarà affatto d’accordo con voi. Film consigliato: Most Dangerous Game (Prime Video).

3-9 gennaio, oroscopo della settimana: Leone innamorato, Scorpione ritardatario

Leone: vorrete condividere ogni esperienza con il partner. Vi sentirete molto vicini a lui e farete di tutto per renderlo felice. Non vedrete l’ora di organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Cercherete di essere originali e intraprendenti. La persona amata, sicuramente, apprezzerà il vostro spirito di iniziativa. Film consigliato: Army of the dead (Netflix).

Vergine: nonostante lo stress derivante dal lavoro, cercherete di farvi forza. Vi concentrerete sui vostri affetti più cari e sugli obiettivi che vorrete realizzare. Non vedrete l’ora di lanciarvi in nuove avventure e di conoscere persone nuove. L’oroscopo della settimana, però, vi consiglia di non dimenticarvi delle cose importanti. Film consigliato: Enola Holmes (Netflix).

Bilancia: l’inizio di una nuova settimana vi metterà in crisi. Non sarete ancora pronti ad abbandonare il clima festivo che vi ha accompagnato negli ultimi giorni, ma non avrete altra scelta. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per ritrovare la concentrazione e l’entusiasmo. Per fortuna, in questo percorso, non sarete da soli. Film consigliato: Songbird (Prime Video).

Scorpione: tenderete a rimandare i vostri impegni. Vi dedicherete alle passioni, senza tenere in considerazione lo scorrere del tempo. Questo atteggiamento potrebbe comportare stress eccessivo e mancanza di fiducia in voi stessi. L’oroscopo vi consiglia di provare a introdurre nuove abitudini nella vostra routine. Film consigliato: Infinite (Prime Video).

Oroscopo e profili zodiacali dal 3 al 9 gennaio: Capricorno dolce, Acquario leale

Sagittario: non sarete ancora pronti a lasciarvi alle spalle alcune situazioni. Anche se non sarà semplice, vi impegnerete per dare loro una degna risoluzione. I vostri sentimenti saranno messi a dura prova e vi sarà chiesto un grande sforzo dal punto di vista professionale. Da tutto ciò, però, ne ricaverete qualcosa di buono. Film consigliato: Il castello errante di Howl (Netflix).

Capricorno: sarete molto dolci verso il vostro partner. Farete attenzione alle sue esigenze e cercherete di accontentarlo in ogni sua richiesta. Gli amici, però, potrebbero sentirsi trascurati dal vostro atteggiamento. Potrebbe essere il momento giusto per parlare con loro e per metterli al corrente delle vostre motivazioni. Film consigliato: Anna (Prime Video).

Acquario: metterete al primo posto gli amici. Non sarete disposti a rinunciare alla loro compagnia per niente al mondo. Avrete un rapporto splendido, caratterizzato da affetto e fiducia reciproca. Tenderete a essere un po’ scontrosi verso gli sconosciuti o verso chi si opporrà alle vostre idee. Film consigliato: È stata la mano di Dio (Netflix).

Pesci: vorrete vivere serenamente le prossime giornate. Penserete al vostro benessere personale e a quello delle persone care. Il lavoro passerà in secondo piano e anche gli impegni domestici. Questo, però, rischierà di alterare i vostri ritmi e di modificare le abitudini acquisite nel corso del tempo. Film consigliato: Eli (Netflix).