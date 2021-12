Kanye West ha deciso di demolire la casa del valore di 4,5 milioni di dollari, situata di fronte a quella di Kim Kardashian in modo da stare più vicino ai suoi figli. Il cantante ha intenzione di abbattere quell’abitazione pagata in maniera sproporzionata precedentemente, per costruirne una nuova di zecca in grado di soddisfare tutti i suoi bisogni. Scopriamo come si sviluppa l’abitazione.

Come è composta la nuova casa acquistata da Kanye West

Il rapper Kanye West ha deciso di fare un investimento immobiliare che gli costerà un bel po’ di denaro. Il protagonista ha da poco acquistato un appartamento a Malibu che gli è costato ben 57,3 milioni di dollari. Si tratta di una casa lussuosa e moderna, finemente ristrutturata. Ad ogni modo, essa è situata in una posizione troppo distante dall’appartamento in cui dimorano i suoi figli.

Per tale ragione, Kanye ha deciso di fare un nuovo investimento e demolire la casa che è situata proprio di fronte quella di Kim Kardashian. L’immobile si estende su più di 3.600 piedi quadrati e attualmente è composta da cinque camere da letto, quattro bagni, un grande giardino dotato di piscina e diverse zone di intrattenimento.

L’arredo interno dell’immobile e il giardino

Ad ogni modo, la casa presenta un arredamento un po’ datato e classico, caratterizzato da tanto legno e accessori vintage. Questo, però, non sarà affatto un problema per West, il quale ha intenzione di demolire l’intero immobile per dare vita ad un nuovo appartamento che si adatti perfettamente al suo stile e alle sue esigenze.

Attraverso la camera familiare si accede alla piscina, mentre la cucina dà direttamente sulla zona pranzo. Nella parte esterna, inoltre, è stato posizionato un prato di erba sintetica in grado di resistere a qualunque tipo di intemperia e al momento non si sa se l’acquirente deciderà di disfarsi anche di questo oppure no. Intanto, ecco riportate di seguito tutte le foto dell’appartamento nello stato attuale.

