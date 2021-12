Nicola Savino potrebbe lasciare “Le Iene” per il prossimo anno. Il conduttore televisivo vorrebbe dedicarsi ad altri progetti televisivi.

La dichiarazione di Nicola Savino

Il conduttore originario di Lucca, intervistato per Nuovo Tv e DiPiù Tv, ha dichiarato di star pensando seriamente di lasciare lo show Mediaset che l’ha visto protagonista davanti alle telecamere negli ultimi 4 anni della sua vita e autore negli anni dal ’98 al 2002.

Il cinquantaquattrenne lascerebbe in modo sereno e soddisfatto il team per crescere e sviluppare nuove competenze:

"Per il momento non c'è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile. In ogni caso posso dirle che sarebbe un addio, o più probabilmente un arrivederci senza rancore, perché rimarrò sempre legato a quel programma che ho visto nascere tanto tempo fa come autore e dove, cinque anni fa, sono ritornato come conduttore".

Il conduttore ha raggiunto un ottimo successo con “Le Iene” e poi con il suo programma “Il giovane Old” su Rayplay, un talk show senza filtri in cui artisti e comici si esibiscono in totale libertà. Ora la forse ex iena è pronta per nuove esperienze e la prima sta per cominciare con il nuovo anno.

Savino e Back To School

Dal 4 Gennaio Nicola Savino condurrà Back To School, un nuovo format di Italia 1 in cui celebrità del mondo dello spettacolo, dell’arte e dello sport ritorneranno sui banchi delle elementari. I vip confermati finora sono: Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Giulia Salemi, Clementino e Ignazio Moser. Ma ce ne saranno tanti altri perché il cast di Back To School è formato da ben 25 allievi/e vip.

A novembre, in prima serata su #Italia1, arriva #BackToSchool, il nuovo programma condotto da @NicoSavi che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. pic.twitter.com/nzIrSyqq0g — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) October 18, 2021

Dopodiché Nicola Savino dovrà anche occuparsi della nuova stagione de “Il giovane Old”. Un calendario fitto e denso di impegni per il conduttore durante il 2022, chissà se troverà il tempo per “Le iene” o lascerà il posto a qualcun altro.