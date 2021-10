Da mercoledì 10 novembre su Italia Uno, debutta il programma Back to school, che andrà in onda in prima serata con la conduzione di Nicola Savino. Lo show vedrà dieci Vip, che di settimana in settimana, dovranno tornare sui banchi di scuola per sottoporsi all’esame di quinta elementare. A giudicare ci saranno dei veri maestri di scuola elementare.

Quando inizia Back to School e chi sono i concorrenti

Ma chi sono i concorrenti che prenderanno parte a Back to School? Nella prima puntata, che andrà in onda il 10 novembre tra i vip pronti a riassaporare il clima scolastico, ci saranno l’attrice Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, la showgirl e influencer Giulia Salemi, il rapper Clementino e il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser. Quest’ultimo è già reduce del programma Ex on The Beach, insieme alla fidanzata Cecilia e solo pochi giorni fa aveva annunciato che avrebbe preso una pausa dai social per risolvere dei piccoli problemi di salute. Per quanto riguarda Giulia Salemi, infatti, la modella italo persiana, attualmente impegnata con il GF Vip Party, non è l’unica ex concorrente del Grande Fratello dello scorso anno a partecipare, come scopriremo sotto.

Il cast delle puntate seguenti

Nella seconda puntata, che dovrebbe andare in onda il 17 novembre, come riporta TVBlog, a sfidarsi ci saranno la soubrette Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, la showgirl Flavia Vento, il cantante Random, il comico Scintilla. Al cast della seconda puntata si aggiungerà anche il Vip rimandato nella prima.

Nel terzo appuntamento e in quelli successivi del programma di Italia Uno vedremo la speaker Roberta Lanfranchi, l’ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso, gli ex calciatori Evaristo Beccalossi, Gianluca Zambrotta e Totò Schillaci, Maria Teresa Ruta, Eleonora Pedron, lo stilista Enzo Miccio, Antonella Elia, l’ex gieffino Andrea Zelletta, l’ex meteorina Martina Hamdy, l’influencer Denis Dosio, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e Lory Del Santo.

Proprio in questi giorni, è stata registrata l’ultima puntata del programma, che in Tv vedremo solo a novembre.