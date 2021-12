“The Batman and the cat” è questo il titolo del nuovo trailer sul film di Batman che uscirà al cinema il 3 Marzo 2022. Protagonisti Robert Pattinson nei panni del supereroe DC Comics e Zoë Kravitz nei panni della gatta ladra.

Un’intima vicinanza tra Batman e Catwoman

Nel trailer è mostrata un’inedita vicinanza tra Batman e Catwoman. I due sembrano unirsi per il bene comune: catturare il killer di Gotham City. Il giustiziere solitario della città sembra aver bisogno di più alleati rispetto ai suoi soliti aiutanti, il fido maggiordomo Alfred Pennyworth e il tenente James Gordon. Per questo trova in Selina Kayle alias Catwoman una criminale che vuole liberarsi del “mostro” di Gotham.

Dopo il primo trailer italiano, questo appare sempre molto cupo, Robert Pattinson per costruire l’immagine del supereroe si è ispirato a Kurt Cobain di Gus Van Sant, perché il regista ha voluto omaggiare una visione “alternativa” di Batman. Ecco quanto dichiarato dal regista Matt Reeves:

“E’ stato allora che ho pensato che, invece di rendere Bruce Wayne il playboy che siamo abituati a vedere, c’era un’altra versione del personaggio: l’uomo che aveva attraversato una grande tragedia e si era autorecluso. Così ho cominciato a individuare delle analogie con Last Days di Gus Van Sant e a pensare a quella versione inventata di Kurt Cobain chiuso in una casa in rovina”.

Il film che raccontava il cammino verso la morte di Cobain era interpretato da Michael Pitt, una rockstar in declino che ormai vuole solo autodistruggersi. Robert Pattinson con quella matita sbavata sugli occhi e l’espressione cupa e seria riesce a rendere benissimo l’effetto nei trailer.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ma per scoprire effettivamente se la pellicola ha raggiunto il suo scopo dovremmo aspettare Marzo 2022.