Amadeus si sta preparando alla grande al Festival di Sanremo tra selezioni e organizzazione di ogni dettaglio, ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha dichiarato:

“I Maneskin sono stati una sorpresa. Serata dopo serata ho cominciato a capire e mi sono detto: o spaccano alla grande o il pubblico rimane spiazzato. Se li vedremo quest’anno come ospiti? Ancora non lo so, lo spero“.

Ma la band vincitrice dell’Eurovision, ancora non si è espressa, in questo momento è molto occupata a godersi il successo e calcare i più grandi palchi del mondo.

Le novità del Festival di Sanremo secondo Amadeus

Il Festival di Sanremo inizierà nel 2022 ma il conduttore è già riuscito ad aggiudicarsi tantissime celebrità della musica italiana, tra cui anche 7 cantanti che hanno già raggiunto l’apice con il festival:

“Ho convinto le grandi star a sfidarsi per la vittoria spiegando che la gara è più importante di una ospitata. Le star rimarranno sempre star, prima e dopo il Festival”.

Tra i grandi nomi convinti da Amadeus troviamo: Elisa, Massimo Ranieri, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Dito nella piaga con Donatella Rettore, Noemi, Le vibrazioni e La rappresentante di lista. Mentre per la prima volta solcheranno il palco dell’Ariston Ana Mena, Highsnob e Hu.

Per quanto riguarda la partecipazione di Fiorello alla kermesse, Amadeus non si sbilancia:

“Noi non parliamo mai di Sanremo. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo. Deciderà lui se e quando venire all’Ariston“.

Ancora non si hanno certezze invece su chi sarà alla co – conduzione, se all’inizio si pensava toccasse a Tommaso Paradiso, ora il nome più chiacchierato è Can Yaman. Ma bisognerà aspettare qualche settimana per saperne di più.