L’oroscopo della settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio sarà ricco di incredibili novità. I segni zodiacali si prepareranno ad affrontare le ultime feste e a tornare alla normalità di tutti i giorni. Alcuni sfrutteranno questi momenti per stare con i loro cari, mentre altri saranno già proiettati nel prossimo anno.

Nel dettaglio, dall’oroscopo della settimana emerge che l’Ariete, la Vergine e il Capricorno non perderanno la loro grinta, mentre il Cancro e i Pesci cercheranno di rendere indimenticabili le giornate future. Il Leone e il Sagittario vivranno delle situazioni un po’ movimentate, al contrario dell’Acquario che proverà a sottrarsi a qualsiasi tipo di discussione. Infine, i Gemelli e la Bilancia saranno fieri dei loro rapporti di coppia.

Per avere una visione più precisa della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 27 dicembre al 2 gennaio: Toro indeciso, tanto amore per Gemelli

Ariete: la nuova settimana inizierà in modo molto positivo. Vi distinguerete per la vostra energia e la voglia di fare. Non avrete paura di esporvi perché potrete contare su una forte autostima. I colleghi di lavoro vi ammireranno e il partner si sentirà ancora più vicino a voi. Potrebbe essere il momento giusto per cominciare a sognare in grande. Film consigliato: Don’t look up (Netflix).

Toro: l’indecisione si impossesserà del vostro cuore. Non saprete cosa fare né quale percorso intraprendere. Avrete bisogno di fare chiarezza nei vostri pensieri, ma non avrete molto tempo a disposizione. Per fortuna, gli amici e il partner saranno disposti a darvi tutto il loro aiuto. Film consigliato: After the dark (Prime Video).

Gemelli: non riuscirete ad allontanarvi dal partner. Avrete molti interessi in comune e non vedrete l’ora di poterli condividere. La vostra complicità farà invidia a molti, ma rallegrerà anche gli animi delle vostre famiglie. Sfrutterete queste giornate per iniziare a organizzare le attività da svolgere nel prossimo anno. Film consigliato: L’amore non va in vacanza (Netflix).

Cancro: sarete ancora animati dallo spirito delle feste. In attesa dell’inizio dell’anno nuovo, ne approfitterete per recuperare vecchi rapporti di amicizia e per mettervi in contatto con persone che non sentite da tempo. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da amore ed entusiasmo, ma non mancheranno i piccoli battibecchi quotidiani. Film consigliato: Red Notice (Netflix).

27 dicembre-2 gennaio, oroscopo della settimana: Leone in difficoltà, Vergine attiva

Leone: il rapporto con la famiglia sarà un po’ complesso. Dovrete adeguarvi alla situazione per non perdere il controllo delle vostre emozioni. Non sarà facile trovare un compromesso ma, alla fine, riuscirete a risolvere la situazione. Il partner, grazie ai suoi incoraggiamenti, vi sarà di grande aiuto. Film consigliato: Le 5 leggende (Netflix).

Vergine: sarete pronti a rimettervi in gioco, senza rimpiangere le passate feste natalizie. Avrete tante idee per il futuro e non permetterete a nessuno di ostacolarvi. La famiglia rimarrà perplessa davanti alle vostre parole, ma voi continuerete a percorrere la strada intrapresa. I consigli di un amico potrebbero donarvi la giusta intuizione. Film consigliato: La guerra di domani (Prime Video).

Bilancia: la prossima settimana sarà caratterizzata da tante emozioni. Avrete modo di esprimere i vostri sentimenti al partner e di essere totalmente sinceri con lui. Le vostre parole lo stupiranno e lo aiuteranno a concentrarsi al massimo sulla vostra relazione. Potrebbe essere in arrivo una piccola novità. Film consigliato: A un metro da te (Prime Video).

Scorpione: dovrete combattere con qualche piccolo problema di salute. Non si tratterà di qualcosa di serio, ma l’oroscopo vi consiglia di rimanere a riposo. La cosa migliore sarà godervi il calduccio delle coperte e qualcosa di buono da mangiare. Le premure del partner vi faranno sentire subito meglio. Film consigliato: La sposa cadavere (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 27 dicembre al 2 gennaio: Sagittario impegnato, Capricorno energico

Sagittario: non sarà facile mettervi in pari con il lavoro arretrato. Se non organizzerete bene il vostro tempo, rischierete di non riuscire a portare a termine l’obiettivo. Per fortuna, avrete qualche giorno per adattarvi alla nuova routine quotidiana e per superare il clima festivo. Film consigliato: Poveri ma ricchi (Netflix)

Capricorno: sarete carichi più che mai. Adorerete mettervi in gioco e concentrarvi sulle vostre ambizioni. Non vi farete travolgere da pensieri negativi, ma cercherete di dedicarvi solo a ciò che vi farà stare bene. Alcuni amici condivideranno la vostra gioia, mentre altri preferiranno prendere le distanze. Film consigliato: La casa inquietante (Netflix).

Acquario: non avrete voglia di perdere tempo a discutere. Fuggirete dai conflitti e cercherete di non far perdere la pazienza alle persone care. Sentirete il bisogno di trascorrere serenamente questi ultimi giorni di festa. Un regalo inaspettato potrebbe emozionarvi e farvi rivalutare alcune delle vostre opinioni. Film consigliato: The Voices (Prime Video).

Pesci: sarete disposti a tutto pur di dare spazio alle persone care. Vi concentrerete sulle loro parole e cercherete di dargli consigli utili. Il vostro affetto lascerà il segno e trasformerà la prossima settimana in un momento davvero prezioso. Riceverete amore e riconoscenza. Potrebbe anche essere il momento giusto per compiere un passo importante. Film consigliato: Joker (Netflix).