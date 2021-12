Il 23 dicembre, continueranno ad andare in onda le selezioni di Masterchef Italia. Gli aspiranti concorrenti di questa undicesima stagione, reduci dalle prove preliminari e dall’approvazione di almeno due dei tre giudici, dovranno dare il massimo per superare le sfide di questa sera. Si tratterà di due puntate decisive perché, in seguito alle performance ottenute, verrà deciso chi potrà entrare ufficialmente a far parte del programma e chi dovrà tornare a casa.

Inoltre, il pubblico non potrà non rimanere sorpreso davanti alla particolarità delle prove scelte. La produzione, per quest’anno, ha deciso di testare un nuovo meccanismo, volto a rendere le dinamiche più interessanti. Ecco cosa dovremo aspettarci!

Le prove dei tre giudici

Anche questa sera, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli avranno il compito di valutare le abilità degli aspiranti chef e di scegliere i migliori. Inaspettatamente, i concorrenti verranno divisi in tre gruppi diversi, in base ai loro punto di forza e alle loro fragilità. Ogni team dovrà confrontarsi con una prova inedita, realizzata da uno dei tre giudici:

Giorgio Locatelli ha deciso di mettere alla prova la creatività e la fantasia dei concorrenti. Il requisito fondamentale per superare la sfida sarà l’ originalità . Solo chi saprà stupire lo chef avrà diritto a passare alla fase successiva

ha deciso di mettere alla prova la creatività e la fantasia dei concorrenti. Il requisito fondamentale per superare la sfida sarà l’ . Solo chi saprà stupire lo chef avrà diritto a passare alla fase successiva Antonino Cannavacciuolo chiederà ai concorrenti di prendersi cura soprattutto dell’ aspetto estetico delle loro creazioni. Realizzare pietanze dai sapori gustosi, infatti, non basta per poter fare la differenza in questo mestiere

chiederà ai concorrenti di prendersi cura soprattutto dell’ delle loro creazioni. Realizzare pietanze dai sapori gustosi, infatti, non basta per poter fare la differenza in questo mestiere Bruno Barbieri ha creato una sfida per valutare il lato tecnico. Si tratterà di una sfida difficile, che solo i migliori potranno superare

Alla fine, alcuni cuochi potranno entrare subito a far parte del programma, alcuni dovranno tornare a casa e altri saranno sottoposti a una prova aggiuntiva.

Dove vedere Masterchef Italia 11

L’appuntamento di questa sera sarà visibile su Sky e su Now. Tutti gli abbonati potranno accedere gratuitamente al contenuto, mentre agli altri utenti verrà chiesto di sottoscrivere un abbonamento che gli consentirà di accedere a un ricco catalogo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina