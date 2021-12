Visto il grande successo di Aquaman, i produttori hanno deciso di dare vita a un sequel dell’amato film. Anche se i dettagli sono ancora pochi, sappiamo che le riprese si sono concluse di recente. La Warner Bros si è occupata della realizzazione del film, mentre la regia e la sceneggiatura sono state affidate rispettivamente a James Wan e a David Leslie Johnson-McGoldrick.

Il film, che porterà il titolo di Aquaman and the Lost Kingdom vedrà la presenza di attori di grande rilevanza come Jason Momoa, nel ruolo di protagonista, Amber Heard, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II.

Nelle ultime ore, è stata divulgata una nuova sinossi che ha svelato qualcosa in più sulla trama.

Aquaman 2 e la nuova sinossi

Sulla trama di Aquaman 2 non sappiamo praticamente nulla. Basandoci sul titolo, è possibile ipotizzare che essa ruoterà attorno al settimo regno di Atlantide ma, per il momento, non vi è alcuna conferma ufficiale.

Stando alla sinossi diffusa nelle ultime ore, sembra che Aquaman dovrà affrontare un nuovo pericolo. Nonostante le sue incredibili abilità, avrà bisogno di un alleato per mettere fine all’imminente distruzione di Atlantis. La scelta, però, ricadrà su un personaggio davvero inaspettato.

Quando sarà disponibile Aquaman and the Lost Kingdom?

Il film verrà rilasciato nelle sale cinematografiche americane a partire dal 16 dicembre 2022. Non sappiamo ancora se la data d’uscita italiana corrisponderà a quella statunitense. In ogni caso, tenendo in considerazione il peggioramento della pandemia da Covid 19, non è da escludere che ci possano essere dei ritardi.

Per avere maggiori informazioni, bisognerà attendere le prossime settimane.