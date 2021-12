Rai e Discovery hanno siglato un accordo che consente alla Tv di Stato di trasmettere in chiaro 100 ore di diretta delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La partnership include anche 200 ore di live dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la diretta streaming su RaiPlay.

Per conoscere la copertura televisiva e streaming completa, ti invitiamo alla lettura del nostro approfondimento su dove vedere le Olimpiadi invernali di Pechino.

Olimpiadi invernali Pechino 2022 sulla Rai: arriva la fumata bianca

Fino a poche settimane fa si temeva la rottura definitiva tra Viale Mazzini e la media company statunitense, con il rischio concreto che le imminenti Olimpiadi invernali non fossero visibili in chiaro per il pubblico italiano. Ora invece che l’intesa è stata raggiunta, gli appassionati sportivi possono tirare un sospiro di sollievo, anche alla luce del fatto che la Rai si è assicurata i diritti per il digitale, assenti invece in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

In estate in tanti avevano protestato nei confronti della Rai per l’impossibilità di guardare in streaming sulla piattaforma RaiPlay le gare degli azzurri. Una mancanza rivelatasi col senno di poi ancora più grave, viste le prestazioni offerte dagli atleti italiani, cavalcando l’onda lunga del successo conquistato dalla Nazionale di calcio agli ultimi Campionati Europei.

Dunque Rai 2 si prepara a ospitare ancora una volta un’edizione dei Giochi Olimpici. Insieme alla seconda rete Rai ci sarà inoltre la piattaforma streaming RaiPlay, disponibile su smartphone, tablet, computer e Smart TV. L’augurio è che l’Italia possa rivivere un’altra rassegna da favola, ripetendo le gesta degli azzurri in Giappone. D’altronde Cina e Giappone non sono nemmeno così distanti.

Appuntamento dunque al prossimo 4 febbraio, data di inizio delle Olimpiadi invernali 2022, con la conclusione fissata a domenica 20 febbraio.