La seconda parte di Avatar debutterà a dicembre 2022, ma in queste ore è trapelato qualche interessante spoiler in merito. In particolar modo, è stata pubblicata la prima foto ufficiale del cast, la quale ritrae un personaggio alquanto inaspettato. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Ecco chi è il primo nuovo personaggio di Avatar 2

Tra poco più di un anno debutterà la seconda parte di Avatar. Empire ha pubblicato, in esclusiva, la prima foto ufficiale del cast, la quale non riprende assolutamente mondi fantastici e personaggi sovrannaturali, bensì un comune bambino mortale. In particolar modo, si tratta del figlio adottato da Jake e Neytiri. Il piccolo si chiama Miles Socorro, aka Spider ed è interpretato da Jack Champion.

Il protagonista è nato su di una base militare a Pandora ed era troppo piccolo per poter affrontare un viaggio fino alla terra. Per tale motivo Jake e Neytiri hanno deciso di prenderlo con sé e accudirlo come fossero i suoi veri genitori. Il piccolo si troverà a vivere con altri fratelli Na’vi, ovvero, Neteyam, interpretato da Jamie Flatters, Lo’ak, interpretato da Britain Dalton e, infine, Tuktirey, il cui attore che veste i suoi panni è Trinity Bliss.

Altri spoiler sulla trama

Jon Landau, produttore del film in questione, ha voluto fare qualche altro spoiler in merito alla trama. Nello specifico, il protagonista ha dichiarato che la decisione di adottare il piccolo Miles è provenuta soprattutto da Jake. Neytiri, invece, è sempre stata molto più titubante. Il motivo risiede nel fatto che l’aliena rivede nel piccolo coloro i quali le hanno distrutto la sua abitazione ed hanno ucciso suo padre.

Ad ogni modo, per saperne di più bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Per quanto riguarda la terza parte del film, invece, essa è prevista il 20 dicembre 2024, mentre la quarta e la quinta usciranno rispettivamente il 18 dicembre 2026 e il 22 dicembre 2028. Nel cast sono presenti i protagonisti del primo film, ossia Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao e Matt Gerald. Inoltre ci saranno anche degli attori mai visti prima che avranno il compito di interpretare le nuove generazioni.