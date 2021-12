L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 dicembre sarà ricco di sorprese e novità. Alcuni segni zodiacali si immergeranno completamente nel clima natalizio, mentre altri non riusciranno a liberarsi dell’incombente malinconia. I transiti dei pianeti influenzeranno le nostre azioni e avranno un peso sul lavoro, sui sentimenti e sulla vita sociale di ciascuno di noi.

Basandoci sulla configurazione planetaria di domani, sarà possibile individuare le caratteristiche principali dell’oroscopo della settimana. In particolare, il Cancro, la Bilancia e i Pesci proveranno a stare accanto alle loro famiglie, mentre i Gemelli e il Capricorno non vedranno l’ora che questo periodo termini. Il Leone e lo Scorpione condivideranno ogni momento con il partner, al contrario del Toro che preferirà rimanere da solo. L’Ariete e il Sagittario, infine, non saranno ancora pronti a rinunciare al loro lavoro.

Per avere una visione più completa della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 dicembre: Toro solitario, Cancro sereno

Ariete: nonostante l’arrivo delle festività, sarete ancora concentrati sul vostro lavoro. Per non rimanere indietro con le mansioni da svolgere, cercherete di impegnarvi al massimo. Il vostro talento lascerà tutti impressionati, ma alcuni colleghi potrebbero iniziare a nutrire un pizzico di invidia nei vostri confronti. Film consigliato: Holidate (Netflix).

Toro: non avrete molta voglia di unirvi ai festeggiamenti. Preferirete dedicare tempo a voi stessi e a vostri piani per il futuro. Per scacciare la malinconia dovrete lavorare sulla vostra autostima e sulle relazioni sociali. Per fortuna, gli amici e i parenti non avranno alcuna intenzione di abbandonarvi. Film consigliato: Il Natale dimenticato (Prime Video).

Gemelli: avrete qualche difficoltà a concentrarvi sulle feste. Preferirete pensare al lavoro e ai vostri progetti futuri. Ancora non saprete cosa vi porterà l’anno nuovo, ma sarete certi di poter puntare alla realizzazione di nuovi obiettivi. Il partner proverà a tranquillizzarvi e ad allentare la tensione. Film consigliato: La banda dei Babbi Natale (Netflix).

Cancro: la settimana sarà caratterizzata da un clima festivo e spensierato. Vi lascerete alle spalle i recenti problemi e proverete a divertirvi. Accanto alla vostra famiglia, vi sentirete sereni e ricchi di idee. Sarete felici di poter contribuire alla riuscita dell’organizzazione natalizia. Il partner sarà lieto di unirsi a voi. Film consigliato: Natale in California. Le luci della città (Netflix).

20-26 dicembre, oroscopo della settimana: Leone emozionato, Bilancia malinconica

Leone: vi sentirete travolti da tante emozioni. Presterete massima attenzione al partner e proverete a trascorrere ogni momento libero in sua compagnia. Avrete grandi progetti per queste festività, ma nulla sarà realizzabile senza la presenza della persona amata. Gli amici potrebbero sentirsi trascurati. Film consigliato: Un Natale di cioccolato (Prime Video).

Vergine: non lascerete niente al caso. Sarete determinati a organizzare un Natale indimenticabile, in modo da rendere felici amici e parenti. Tutte le vostre attenzioni saranno rivolte alle persone care, ma un piccolo imprevisto potrebbe costringervi a cambiare parte dei vostri programmi. Film consigliato: Quando arriva il Natale (Prime Video).

Bilancia: proverete una certa malinconia all’idea di affrontare le feste. Nonostante questo, non vi tirerete indietro e cercherete di condividere lo stato emotivo della vostra famiglia. Insieme, riuscirete a dare vita a momenti divertenti che coinvolgeranno amici e parenti. L’oroscopo vi consiglia di approfittarne per recuperare le energie. Film consigliato: Un bambino chiamato Natale (Netflix).

Scorpione: niente e nessuno riuscirà a separarvi dal partner. Vi sentirete travolti dalla sua personalità e farete di tutto per renderlo felice. Avrete una sorpresa incredibile in serbo per lui, ma il timore di deluderlo rischierà di rovinare tutto. Per fortuna, potrete contare sui consigli giusti. Film consigliato: Natale, folle Natale (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 20 al 26 dicembre: Capricorno teso, Acquario speranzoso

Sagittario: preferirete rimandare il relax a un secondo momento. Avrete intenzione di sfruttare i giorni prima di Natale per portarvi avanti con il lavoro. Sarete fieri del vostro percorso e non sarete ancora pronti a mettere in pausa i progetti futuri. Il partner potrebbe sorprendervi con una piccola novità. Film consigliato: Un’eredità per Natale (Netflix).

Capricorno: non vi sentirete pronti ad allentare la tensione quotidiana. Avrete bisogno di concentrarvi su qualcosa di concreto, che vi stimoli e che vi aiuti a distrarvi dalle imminenti festività. Gli amici proveranno a risvegliare il vostro spirito natalizio, ma tutti i loro tentativi falliranno miseramente. Film consigliato: Un dolce Natale (Prime Video)

Acquario: cercherete di non dare adito a inutili discussioni. Nonostante i vostri familiari siano piuttosto nervosi, per voi, sarà importante godere al massimo delle festività natalizie. La compagnia degli amici e del partner vi ridarà il sorriso e vi farà guardare al futuro con ritrovata speranza. Film consigliato: Quasi Natale (Prime Video).

Pesci: non vedrete l’ora di aprire i regali. Vi impegnerete per l’acquisto di doni originali e adatti ai destinatari. Vi farete travolgere dall’atmosfera natalizia, ma non riuscirete a dimenticare i problemi sentimentali e lavorativi. Per il momento, però, dovrete rimandare la loro risoluzione. Film consigliato: Qualcuno salvi il Natale (Netflix).