Oggi, venerdì 17 dicembre, è il grande giorno. Su Netflix debutta infatti la seconda stagione di The Witcher, una delle serie TV più amate dal pubblico. Maghi, mostri e tante nuove incredibili avventure sono al centro della trama dei nuovi episodi: il protagonista della serie fantasy rimane Geralt di Rivia, che nella serie in onda su Netflix è interpretato dall’attore britannico Henry Cavill (l’indimenticato Superman in L’uomo d’acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice).

Scopriamo insieme a che ora esce The Witcher 2 sulla piattaforma streaming Netflix.

Orario di uscita dei nuovi episodi di The Witcher 2

I nuovi episodi di The Witcher 2 sono disponibili dalle 9:00 (ora italiana) su Netflix. Collegati alla home page del servizio streaming, tocca l’icona d’ingrandimento in alto a destra e digita the witcher, quindi dai risultati che compaiono in tempo reale nello schermo seleziona il riquadro riportante la scritta The Witcher – Nuovi Episodi. A questo punto fai tap su Episodi e info in basso sullo schermo, dopodiché tocca il menu a tendina Stagione 1 e scegli Stagione 2, in modo da caricare i nuovi tutti gli 8 episodi del secondo capitolo della serie fantasy.

Trama di The Witcher 2

La storia della seconda stagione di The Witcher ha inizio con Geralt di Rivia che – credendo di aver perso per sempre Yennefer nella battaglia di Sodden – nasconde la principessa Cirilla presso Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia.

E nel mentre che umani, elfi, re e demoni del Continente sono in perenne sfida tra loro per conquistare il potere al di fuori della fortezza, Geralt è chiamato a una missione che si rivelerà più difficile del previsto: proteggere la principessa dal misterioso potere che è in lei.

Trailer della seconda stagione di The Witcher

Ecco il video del trailer ufficiale di The Witcher 2, serie TV disponibile in esclusiva su Netflix

In conclusione, confermiamo che l’orario indicato qui sopra – ore 9:00 – sia valido non soltanto per l’Italia ma per tutti gli altri Paesi dove la piattaforma streaming Netflix è disponibile. Ovviamente, le 9:00 del mattino in base al fuso orario vigente.

E dopo aver finito di vedere la seconda stagione di The Witcher, lasciatevi ispirare dagli altri contenuti migliori tra film e serie TV da vedere su Netflix a Natale.