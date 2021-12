Grandi novità per quanto riguarda l’edizione di quest0anno de L’Eredità. Gli autori del programma, infatti, hanno deciso di introdurre un cambiamento per quanto riguarda il cast che affianca Flavio Insinna in quest’avventura. Nello specifico, infatti, nella puntata di domenica 12 dicembre è stato introdotto il primo professore uomo della storia del programma. Scopriamo di chi si tratta.

Arriva un professore uomo a L’Eredità per sostituire Ginevra Pisani

L’Eredità è tra i quiz show che vanno in onda nella fascia pre-serale più seguiti di sempre. L’edizione di quest’anno vede al timone Flavio Insinna, il quale è affiancato da tantissime e bellissime donne che svolgono il ruolo di professoresse. A partire dalla puntata del 12 dicembre, però, è stato introdotto anche un uomo. Il conduttore, infatti, ha presentato Andrea Cerelli, il primo professore uomo della trasmissione. Il giovane è entrato a far parte della grande famiglia de L’Eredità per sostituire la professoressa uscente Ginevra Pisani.

Quest’ultima ha annunciato il suo allontanamento dal programma di Rai 1 a causa di alcuni impegni teatrali che le rendono ingestibile la concomitanza dei due impegni. La ragazza ha voluto fare un saluto a tutti i fan anche mediante il suo profilo Twitter. In particolar modo, ha ringraziato tutto lo staff del programma, che le ha permesso di entrare a far parte di questa grande famiglia accogliendola come una figlia a tutti gli effetti.

L’Eredità, la mia casa.

Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia pic.twitter.com/W2zBdtDCR5 — Ginevra Pisani (@pisani_ginevra) December 12, 2021

Chi è Andrea Cerelli, il nuovo professore

Ad ogni modo, in questa circostanza, gli autori hanno approfittato di questa situazione per introdurre la novità del professore maschio. Andrea Crelli ha 29 anni ed è originario di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La sua carriera è cominciata nel mondo della moda. Quando aveva 20 anni circa, infatti, è entrato a far parte di tale ambiente e la sua bellezza lo ha portato addirittura in televisione.

Per un breve periodo di tempo ha vissuto a New York, ma poi ha deciso di provare a trovare la sua fortuna in Italia e, in effetti, la scelta si è rivelata piuttosto saggia. Nel giro di poco tempo, infatti, è riuscito ad ottenere ottimi agganci che gli hanno dato la possibilità di arrivare fino a Rai 1. Il nuovo arrivato riuscirà, dunque, ad essere all’altezza del suo ruolo? Lo scopriremo certamente nel corso delle varie puntate.