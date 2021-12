Con l’arrivo della fine dell’anno, Mediaset sta iniziando a rivelare i palinsesti televisivi che caratterizzeranno questo periodo di festa. Come sempre, Canale 5 rallegrerà la serata del 31 dicembre con l’amatissimo concerto di Capodanno. All’evento, parteciperanno volti noti dell’attuale panorama musicale. Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma alcuni degli ex allievi di Amici potrebbero salire sul palco con le loro performance.

Il programma verrà trasmesso in prima serata, subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica. Al momento, nonostante l’alone di mistero che ruota attorno a questa serata, conosciamo già i nomi dei conduttori.

Chi condurrà il concerto di Capodanno?

Per la gioia degli spettatori di Canale 5, al timone dello speciale di Capodanno, è stata confermata Federica Panicucci per la terza volta consecutiva. Nelle edizioni precedenti, la conduttrice ha portato tanta allegria grazie al suo modo di fare e alle sue incredibili capacità.

La novità di quest’anno è che non sarà da sola, ma verrà accompagnata da un amatissimo cantante: Albano Carrisi. L’artista non si occuperà solo di presentare la trasmissione, ma anche di portare in scena alcune delle sue esibizioni più apprezzate.

Pio e Amedeo sul palco

Durante una recente puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha deciso di svelare qualcosa in più sullo speciale del 31 dicembre. Pur mantenendo segreti i nomi dei cantanti, ha dichiarato che, sul palco, salirà un duo comico molto famoso. Stiamo parlando della coppia composta da Pio e Amedeo che, fin dai suoi esordi, è sempre riuscita a riscuotere un buon successo tra gli spettatori.

Sicuramente, anche questa volta, ci delizierà con i suoi divertenti siparietti.