Alessandra Celentano, professoressa di danza ad Amici 21, si trova spesso al centro dell’attenzione per via del suo carattere duro. Spesso viene etichettata come “cattiva“, proprio a causa del suo modo di dire le cose.

La Celentano però durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni si è aperta. Ha voluto chiarire che lei non è cattiva, semplicemente è una persona onesta.

Alessandra Celentano parla del suo lavoro ad Amici 21: “Sono inflessibile”

La Celentano è probabilmente tra i professori della scuola di Amici la più temuta. Non solo per il suo modo di dire ciò che pensa, ma anche perché tende ad assegnare coreografie difficili ai propri allievi.

Ha preso l’occasione durante l’intervista per spiegare il perché. Il fatto che i ragazzi seduti ai banchi di Amici si trovano sotto gli occhi di tutta Italia non annulla il fatto che sono in una scuola. Le sue parole sono:

Questa è una scuola, non una vetrina sui cavalli di battaglia. Solo così si può sbagliare e crescere.

Proprio per questo motivo è inflessibile e, durante le esibizioni dei ragazzi, prende appunti per poterli poi correggere e aiutarsi a migliorare quando arriva il momento delle prove.

Alessandra Celentano parla di Serena: “Apprezzo la sua tenacia”.

Alessandra Celentano trova sempre il modo di criticare Serena Carella. Durante l’intervista la definisce una ragazza con tanti limiti, però c’è una cosa che apprezza di lei: Serena ogni volta che si esibisce non si accontenta solo delle parole che il suo insegnante spende per lei, quasi sempre positive. Cerca invece il parere della Celentano, quella critica che l’aiuterà a migliorarsi come artista.

Infine la professoressa chiarisce il suo rapporto con Raimondo Todaro. Lo definisce un ragazzo carino e simpatico, con il quale si trova bene nella vita privata. Ciò però non la frena, se l’occasione lo richiede, a scontrarsi eventualmente con lui in ambito professionale.