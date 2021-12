Massimo Ferrero ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX in cui ha fatto delle confessioni inedite sulla sua vita, sul suo arresto e anche sulla partecipazione a Pechino Express. Il produttore cinematografico e presidente della Sampdoria ha lasciato intendere di aver preso parte al reality show più avventuroso di sempre, ma in quali vesti? Scopriamo che cosa è emerso.

Massimo Ferrero arrestato

Nel 2022 andrà in onda la nuova edizione di Pechino Express, la prima targata Sky, pertanto, c’è molta curiosità e fermento da parte dei fan del reality show itinerante. Lo scorso 26 settembre sono state annunciate anche le 10 coppie che prenderanno parte al programma, mentre in queste ore è trapelata una notizia alquanto interessante che riguarda Massimo Ferrero.

Il produttore cinematografico ha rilasciato un’intervista nella quale ha svelato di aver preso parte all’avventuroso programma Rai. Il presidente della Sampdoria si trova attualmente nel carcere di San Vittore in quanto è stato arrestato con le accuse di reati societari e bancarotta fraudolenta.

Le confessioni su Pechino Express

Durante l’intervista, il protagonista ha parlato sia della sua vita personale sia professionale. A tal proposito, ha detto di stare abbastanza bene dal punto di vista della salute. Tuttavia, di recente ha avuto un problema di pressione in quanto i finanzieri non gli hanno concesso il trasferimento nella sua casa di Roma per assistere alla perquisizione. Successivamente, poi, ha svelato dei dettagli inerenti il suo arresto.

In particolare, ha detto: “Ero qui a Milano per comprare il nuovo allenatore della Sampdoria, invece, alle 7 di mattina, sono venuti ad arrestarmi“. Poi ha aggiunto: “Dicono che potrei fuggire: è una follia, dove potrei andare? ​Se volevo, potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express“. Con queste parole, dunque, Massimo ha lasciato intendere di essere un protagonista del programma Rai, ma per il momento non si sa se parteciperà al programma come concorrente, come guest star, oppure come passeggero misterioso.