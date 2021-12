Anche l’ultima edizione di X Factor sta per finire. Dopo un lungo percorso, finalmente, i concorrenti rimasti in gara sono pronti ad affrontare la sfida finale. Si tratterà di una serata molto movimentata che, oltre a decretare il vincitore, vedrà anche sul palco la presenza di ospiti molto importanti come i Maneskin e i Coldplay. Manuel Agnelli, in particolare, ha ammesso di essere molto fiero del gruppo guidato da Damiano:

Per me sono l’esempio che un ragazzo che si mette a suonare oggi può aspirare ad esportare la propria musica. Io sono nato in un’Italia in cui un musicista non sperava di uscire da qui. Invece ora i Maneskin sono un fenomeno internazionale.

La battaglia finale di X Factor

Nell’ultima puntata del talent show di Sky, potremo assistere allo scontro tra Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA. I concorrenti, insieme ai loro mentori, appaiono più agguerriti che mai. Tutti hanno il desiderio di portare a casa la vittoria, ma solo uno potrà tenere in mano l’ambito trofeo.

Hell Raton, in un incontro con i giornalisti, ha parlato di Baltimora e dei consigli che gli ha dato per affrontare al meglio la finale:

Il primo consiglio che ho dato a Baltimora e al mio team è di non subire la gara. In questo programma i concorrenti stanno facendo un vero e proprio master universitario della musica. Per noi è già una vittoria essere arrivati qui.

Anche Mika desidera che il suo protetto Fellow si goda al massimo questa esperienza, senza limitare la sua libertà artistica:

Per Fellow vorrei che prendesse tutta l’energia e la portasse sul palco. Ora il pubblico diventa più largo, la maniera in cui la gente voterà sarà molto diversa. Noi siamo coscienti di questo, spero che con libertà Fellow possa convincere un pubblico largo come quello che avremo settimana prossima

Le parole di Emma Marrone

Emma ha voluto dare il suo sostegno al concorrenti che ha scelto di seguire durante il percorso a X Factor. La cantante si è complimentata con gIANMARIA per lo stile e le sonorità scelte:

Mi piacciono molto il pop, la trap, il rap. Non c’è un genere che sia più giusto, spero di essere me stesso questo importante

I Bengala Fire, guidati da Manuel Agnelli, hanno anticipato qualcosa sulla loro esibizione finale. In particolare, Mario ha accennato alla lingua che useranno durante la performance:

Non penso che porteremo brani in italiano. A prescindere dalla lingua, al Forum ci andiamo volentieri a prescindere dalla lingua

Quando e dove andrà in onda la finale di X Factor?

L’ultima puntata verrà trasmessa il 9 dicembre su Sky, alle 21:15. In contemporanea, gli spettatori potranno assistere alla finale anche su TV8 e su NOW. I concorrenti, in occasione dell’ultimo scontro, saliranno su un palco italiano davvero speciale: quello del Forum di Assago.