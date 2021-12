Mediaset ha sciolto le riserve per quanto riguarda i palinsesti inerenti il periodo delle festività natalizie. Come di consueto, infatti, nel periodo di dicembre molte trasmissioni subiscono delle variazioni. Scopriamo, dunque, tutto quello che cambierà nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle sorti di Federica Panicucci.

Panicucci e D’Urso sostituite

A partire dalla prossima settimana saranno apportate diverse modifiche ai palinsesti Mediaset. Partendo da Canale 5 vedremo che Federica Panicucci andrà in “ferie” per circa un mese e mezzo. Il programma che conduce dal lunedì al venerdì, Mattino Cinque, infatti, si fermerà a partire dal 13 dicembre. Al suo posto andrà in onda una versione rivisitata del format, che prende il nome di Mattino Cinque News e sarà condotto da Francesco Vecchi.

Tale programma, però, si protrarrà oltre le festività natalizie. La Panicucci, infatti, invece di tornare nella seconda settimana di gennaio, tornerà direttamente a febbraio, a partire dal giorno 4. Per tutto questo periodo di tempo, dunque, andrà in onda su Canale 5 il programma condotto da Vecchi. Per quanto riguarda la fascia pomeridiana, invece, anche Barbara D’Urso verrà sostituita a Pomeriggio 5. Dal 20 dicembre al 14 gennaio, infatti, andrà in onda Pomeriggio Cinque News, che sarà affidato a Simona Branchetti.

I palinsesti natalizi degli altri programmi Mediaset

Per quanto riguarda Rete 4, invece, Barbara Palombelli continuerà ad andare in onda, anche per tutto il periodo natalizio, con Stasera Italia. Stessa sorte anche per Controcorrente, condotto da Veronica Gentili e Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Altri programmi che subiranno delle variazioni, invece, sono i seguenti:

Verissimo con Silvia Toffanin subirà uno stop da Canale 5 dal 19 dicembre all’8 gennaio;

con Silvia Toffanin subirà uno stop da Canale 5 dal 19 dicembre all’8 gennaio; Controcorrente, su Rete 4, si fermerà dal 19 dicembre al 9 gennaio;

su Rete 4, si fermerà dal 19 dicembre al 9 gennaio; Quarta Repubblica , sempre sulla quarta rete, si fermerà dal 20 dicembre al 10 gennaio;

, sempre sulla quarta rete, si fermerà dal 20 dicembre al 10 gennaio; Fuori dal Coro , con Mario Giordano, sarà fermo da rete quattro per tutto il periodo che va dal 7 dicembre all’11 gennaio;

, con Mario Giordano, sarà fermo da rete quattro per tutto il periodo che va dal 7 dicembre all’11 gennaio; Dritto e Rovescio , con Paolo Del Debbio sarà fermo dal 16 dicembre al 13 gennaio;

, con Paolo Del Debbio sarà fermo dal 16 dicembre al 13 gennaio; Infine, Quarto Grado, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero,

si fermerà il giorno 17 dicembre per tornare regolarmente in onda a partire dal 14 gennaio 2022.