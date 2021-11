La situazione di Barbara d’Urso non è tra le migliori. Dopo il ridimensionamento di Pomeriggio 5 e l’eliminazione dei palinsesti di Domenica Live, infatti, ha iniziato a lottare contro l’inevitabile calo di ascolti. Sembra che la nuova formula data alla sua trasmissione pomeridiana non sia riuscita a conquistare il cuore degli spettatori e a dare i risultati sperati.

Addirittura, si sta mettendo in discussione il ruolo di Barbara d’Urso nelle vesti di conduttrice.

Pomeriggio 5 in caduta libera

Nonostante gli sforzi di Barbara d’Urso, sembra che Pomeriggio 5 non riesca proprio a decollare. Gli ultimi mesi del 2021, infatti, si stanno rivelando molto difficili, soprattutto a causa della concorrenza con La vita in diretta e con Geo.

Il motivo che sta dietro a tutto ciò, probabilmente, è da ricercare nelle modifiche che Mediaset ha deciso di apportare alla trasmissione di Barbara d’Urso. L’assenza degli opinionisti, del gossip e delle liti che tanto piacevano al pubblico a casa pare aver causato una mancanza di interesse verso le dinamiche del programma.

Simona Branchetti al posto di Barbara d’Urso?

Con il Natale alle porte, gli appuntamenti di Pomeriggio 5, a causa della solita pausa festiva, verranno interrotti. Pare che Mediaset stia prendendo in considerazione l’idea di riempire questo vuoto con un programma di informazione diretto da Simona Branchetti. Se gli ascolti di quest’ultimo saranno soddisfacenti, la rete potrebbe decidere di affidare Pomeriggio 5 proprio a quest’ultima.

Nel caso in cui questa ipotesi si trasformasse in realtà, cosa ne sarebbe di Barbara d’Urso? Le verrebbe affidato un nuovo programma oppure sarebbe costretta a rimanere in panchina? Nelle prossime settimane, sicuramente, ne sapremo di più!