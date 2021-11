Alex Belli non sta vivendo giorni facili all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il motivo risiede soprattutto nelle innumerevoli querelle con sua moglie Delia Duran e con alcuni coinquilini del reality show. Proprio per tale motivo, il protagonista si sta lasciando spesso andare a degli sfoghi con i suoi compagni d’avventura più stretti. In uno di questi sproloqui, l’attore ha tirato in ballo anche Barbara D’Urso e lo ha fatto utilizzando parole poco carine nei suoi riguardi.

Lo sfogo di Alex Belli al GF Vip

In un recente sfogo con Davide Silvestri, Alex Belli ha dichiarato di essere davvero stufo di trovarsi continuamente in mezzo a gossip che riguardano la sua vita sentimentale. Ogni volta che partecipa ad un reality show viene attaccato per come si comporta con le altre donne e questo sta cominciando davvero a stancarlo. Anche quando partecipò ad una precedente edizione dell’Isola dei famosi il giovane si trovò a doversi giustificare con la moglie dell’epoca di alcuni suoi comportamenti.

Nel corso dello sfogo, poi, Alex ha tirato in ballo anche Barbara D’Urso. Il motivo risiede nel fatto che la conduttrice Mediaset ha più volte trattato argomenti inerenti le sue vicende sentimentali nei suoi show. Ebbene, a distanza di un bel po’ di tempo, Belli ha confessato di non aver mai avuto piacere di questa cosa.

La stoccata a Barbara D’Urso

Il concorrente è stato più volte ospite dei programmi di Lady Cologno e solo adesso ha rivelato che presenziava nel suo studio con animo parecchio disturbato. In particolar modo ha detto:

“Andavo da Barbara d’Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi show? A mala voglia“.

Come se non bastasse, poi, Alex ha anche aggiunto: “Non mi andava di parlare di quello. Fosse per me non ne avrei parlato di queste cose né da Barbara, né a L’Isola dei famosi, né qui”. Insomma, il giovane ha lasciato intendere che facesse quasi un “favore” alla conduttrice a presenziare nelle sue trasmissioni. Come reagirà la padrona di casa di Pomeriggio 5? Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se replicherà.