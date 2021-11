Giovedì 25 novembre andrà in onda la seconda puntata di Zelig. Dopo il grande debutto della prima messa in onda del giorno 18 novembre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada saliranno nuovamente sul palco del TAM, Teatro degli Arcimboldi, per intrattenere il pubblico di Canale 5. Scopriamo, dunque, quali saranno gli ospiti della puntata in questione.

Al via la seconda puntata di Zelig

Zelig è tornato in televisione dopo tanti anni. In occasione dei suoi 25 anni di messa in onda, la rete ha deciso di dare spazio a tre puntate speciali del programma comico tra i più amati di sempre. La prima puntata è andata in onda il 18 novembre ed è riuscita a regalare alla rete un boom di ascolti davvero entusiasmante.

Pertanto, ci si aspetta che anche in questa seconda occasione la realtà sarà all’altezza delle aspettative. L’appuntamento è fissato, come sempre, a partire dalle ore 21:43 circa fino alle 00:32. Tre ore di messa in onda scandite dall’alternarsi sul palco di grandi artisti del mondo della comicità, ma anche di tante nuove proposte. Scopriamo, dunque, chi si esibirà in occasione della seconda puntata di Zelig.

Ecco l’elenco degli ospiti

Giovedì 25 novembre Claudio Bisio e Vanessa Incontrada daranno spazio sul palco al grande ritorno di Ale e Franz, che hanno regalato grandi risate agli spettatori della rete. Inoltre, ci sarà spazio anche per Gene Gnocchi, Gioele Dix, Albertino, Marta e Gianluca, Maurizio Lastrico e Simone Barbato,

Infine, tra gli altri comici che si esibiranno, spuntano anche i nomi di Massimo Bagnato, Flavio Oreglio, Antonio Ornano, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni, Ippolita Baldini e tantissimi altri. Non ci resta che attendere la messa in onda per vedere in che modo i protagonisti sopraelencati riusciranno a strappare una risata al pubblico Mediaset.